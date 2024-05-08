Рецепт чакапули из ягненка

Ингредиенты
ягнятина (баранина) с косточкой - 600-700 г
большой пучок зелени (зеленый лук, петрушка, кинза, желательно тархун)
сухое белое вино - 100- 130 мл
чеснок - 4-5 зубчика
соус ткемали - 3-4 ст.л.
острый перец чили
соль
сахар
черный перец
вода
Рецепт приготовления
Мясо ягнёнка нарубить на небольшие кусочки.
Нарезать всю зелень, чеснок и острый перец.
Сковороду разогреть и быстро обжарить кусочки мяса.
Посыпать зеленью, чесноком и перцем.
Добавить вино и соус ткемали.
Долить водой и тушить под крышкой около двух часов (зависит от мяса).
Соль, сахар и черный перец по вкусу.
При желании можно добавить аджику.
Мясо должно быть мягким и буквально сползать с косточки.
Если мяса много, то укладывать слоями, пересыпая зеленью.
Кушать подано!
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