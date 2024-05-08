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Четыре вкуса

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Рецепт чакапули из ягненка

Фото к рецепту: Чакапули из ягнёнка - пасхальное грузинское блюдо

Ингредиенты

ягнятина (баранина) с косточкой - 600-700 г

большой пучок зелени (зеленый лук, петрушка, кинза, желательно тархун)

сухое белое вино - 100- 130 мл

чеснок - 4-5 зубчика

соус ткемали - 3-4 ст.л.

острый перец чили

соль

сахар

черный перец

вода

Рецепт приготовления

Мясо ягнёнка нарубить на небольшие кусочки.

Нарезать всю зелень, чеснок и острый перец.

Сковороду разогреть и быстро обжарить кусочки мяса.

Посыпать зеленью, чесноком и перцем.

Добавить вино и соус ткемали.

Долить водой и тушить под крышкой около двух часов (зависит от мяса).

Соль, сахар и черный перец по вкусу.

При желании можно добавить аджику.

Мясо должно быть мягким и буквально сползать с косточки.

Если мяса много, то укладывать слоями, пересыпая зеленью.

Кушать подано!

Фото рецепта

Чакапули из ягнёнка - пасхальное грузинское блюдо: шаг 1Чакапули из ягнёнка - пасхальное грузинское блюдо: шаг 2Чакапули из ягнёнка - пасхальное грузинское блюдо: шаг 3Чакапули из ягнёнка - пасхальное грузинское блюдо: шаг 4
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