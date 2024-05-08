Рецепт чакапули из ягненка

Мясо ягнёнка нарубить на небольшие кусочки.

Нарезать всю зелень, чеснок и острый перец.

Сковороду разогреть и быстро обжарить кусочки мяса.

Посыпать зеленью, чесноком и перцем.

Добавить вино и соус ткемали.

Долить водой и тушить под крышкой около двух часов (зависит от мяса).

Соль, сахар и черный перец по вкусу.

При желании можно добавить аджику.

Мясо должно быть мягким и буквально сползать с косточки.

Если мяса много, то укладывать слоями, пересыпая зеленью.

Кушать подано!