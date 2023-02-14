Рецепт вкусной томленой грудинки по-китайски

грудинка свиная — 700 гр.

соевый соус — 2 ст.л.

масло растительное — 2 ст.л.

сахар тростниковый — 2 ст.л.

соль —

чеснок — 6 зубков

корица - 3 г

имбирь — 50 г

бадьян — 2 шт

кулинарное вино «wangzhihe» - 3 ст.л.

вода — 1,5 ст.

соус «хойсин» — 1 ст.л. (если есть в наличии)

острый красный перец – по желанию

зеленый лук – 3 шт

куриные яйца – 4 шт. (по желанию)

Ставим на плиту кастрюлю с водой, и пока вода закипает, подготавливаем ингредиенты.

Чеснок и имбирь почистить и нарезать пластинками.

У зелёного лука отрезать белую часть, а зелёную нарезать.

Яйца сварить вкрутую и почистить.

Свиную грудинку нарезать толщиной в мизинец.

Опустить грудинку в кипящую воду, добавить 4 кружка имбиря, 2 столовые ложки кулинарного вина «Wangzhihe» и варить 5 минут.

Достать мясо, промыть его в чистой воде переложить мясо в дуршлаг, чтоб стекла вода.

В вок налить 1 столовую ложку растительного масла, нагреть и добавить свиную грудинку, оставшийся имбирь, бадьян, корицу, белую часть зеленого лука.

Обжарить около 3-4 минут.

При помощи шумовки извлечь мясо вместе со специями из вока.

Вытопившийся жир слить, протереть вок бумажным полотенцем.

В вок налить 1 столовую ложку растительного масла, всыпать сахар и постоянно перемешивая варить, пока сироп не станет коричневым.

Затем в сироп положить грудинку вместе со специями.

Готовить около двух минут постоянно помешивая.

Влить полтора стакана холодной воды, 1 столовую ложку кулинарного вина «Wangzhihe», 2 столовые ложки соевого соуса, 1 столовую ложку соуса «Хойсин».

Перемешать. Положить в вок вареные яйца, ещё раз перемешать, накрыть крышкой и тушить на среднем огне 20 минут.

Через 20 минут снять крышку, убрать бадьян, корицу и разваренный лук.

Добавить чеснок. Перемешать.

Попробовать соус на вкус, если надо, добавить немного соли.

Продолжаем готовить часто перемешивая пока соус не загустеет. На это уходит минут 7-10.

Готовую грудинку выложить на тарелку, жир из вока слить, а соусом полить мясо.

Подавать с рисом и овощами.

Кушать подано!