Рецепт вкусной томленой грудинки по-китайски

Ингредиенты
грудинка свиная — 700 гр.
соевый соус — 2 ст.л.
масло растительное — 2 ст.л.
сахар тростниковый — 2 ст.л.
соль —
чеснок — 6 зубков
корица - 3 г
имбирь — 50 г
бадьян — 2 шт
кулинарное вино «wangzhihe» - 3 ст.л.
вода — 1,5 ст.
соус «хойсин» — 1 ст.л. (если есть в наличии)
острый красный перец – по желанию
зеленый лук – 3 шт
куриные яйца – 4 шт. (по желанию)
Рецепт приготовления
Ставим на плиту кастрюлю с водой, и пока вода закипает, подготавливаем ингредиенты.
У зелёного лука отрезать белую часть, а зелёную нарезать.
Яйца сварить вкрутую и почистить.
Свиную грудинку нарезать толщиной в мизинец.
Опустить грудинку в кипящую воду, добавить 4 кружка имбиря, 2 столовые ложки кулинарного вина «Wangzhihe» и варить 5 минут.
Достать мясо, промыть его в чистой воде переложить мясо в дуршлаг, чтоб стекла вода.
В вок налить 1 столовую ложку растительного масла, нагреть и добавить свиную грудинку, оставшийся имбирь, бадьян, корицу, белую часть зеленого лука.
Обжарить около 3-4 минут.
При помощи шумовки извлечь мясо вместе со специями из вока.
Вытопившийся жир слить, протереть вок бумажным полотенцем.
В вок налить 1 столовую ложку растительного масла, всыпать сахар и постоянно перемешивая варить, пока сироп не станет коричневым.
Затем в сироп положить грудинку вместе со специями.
Готовить около двух минут постоянно помешивая.
Влить полтора стакана холодной воды, 1 столовую ложку кулинарного вина «Wangzhihe», 2 столовые ложки соевого соуса, 1 столовую ложку соуса «Хойсин».
Перемешать. Положить в вок вареные яйца, ещё раз перемешать, накрыть крышкой и тушить на среднем огне 20 минут.
Через 20 минут снять крышку, убрать бадьян, корицу и разваренный лук.
Добавить чеснок. Перемешать.
Попробовать соус на вкус, если надо, добавить немного соли.
Готовую грудинку выложить на тарелку, жир из вока слить, а соусом полить мясо.
Подавать с рисом и овощами.
Кушать подано!
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