Раки по-казацки

Рецепт приготовления

В 5 л. воды положите все ингредиенты, кроме раков, доведите до кипения и варите 15-20 мин .

В кипящую воду опустите живых (!) раков.

После закипания нужно варить не более 7 мин.

Снимите с огня и оставьте на 30 мин для насыщенности.

Кушать подано!