Раки по-казацки

Ингредиенты
- раки - 3 кг. (30-40 шт. )
- соль - 5 ст.л. с горкой
- укроп - 1 пучок
- лук - 1 шт.
- чеснок - 1-2 зубка
- морковь - 2 шт.
- помидор - 1 шт.
- лавровый лист - 6-8 шт.
- листья смородины и малины - по 6-10 шт.
- крапива - 1 веточка (верхушка)
- перец черный и душистый
- мед - 1 ст.л.
Рецепт приготовления
В 5 л. воды положите все ингредиенты, кроме раков, доведите до кипения и варите 15-20 мин .
В кипящую воду опустите живых (!) раков.
После закипания нужно варить не более 7 мин.
Снимите с огня и оставьте на 30 мин для насыщенности.
Кушать подано!
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