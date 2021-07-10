Четыре вкуса

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Раки по-казацки

Фото к рецепту: Раки по-казацки

Ингредиенты

  • раки - 3 кг. (30-40 шт. )
  • соль - 5 ст.л. с горкой
  • укроп - 1 пучок
  • лук - 1 шт.
  • чеснок - 1-2 зубка
  • морковь - 2 шт.
  • помидор - 1 шт.
  • лавровый лист - 6-8 шт.
  • листья смородины и малины - по 6-10 шт.
  • крапива - 1 веточка (верхушка)
  • перец черный и душистый
  • мед - 1 ст.л.

Рецепт приготовления

В 5 л. воды положите все ингредиенты, кроме раков, доведите до кипения и варите 15-20 мин .

В кипящую воду опустите живых (!) раков.

После закипания нужно варить не более 7 мин.

Снимите с огня и оставьте на 30 мин для насыщенности.

Кушать подано!

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