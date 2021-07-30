Варенье из дыни и апельсина с пектином на зиму

Ингредиенты
- дыня 650 гр.
- апельсин 350 гр.
- сахар 500 гр.
- пектин 20 гр. или желфикс 25
- цедра апельсина 1 ч.л.
Рецепт приготовления
Из дыни удалите семечки, очистите от кожуры, нарежьте маленьким кубиком.
Вырежьте середину.
Нарежьте апельсины произвольно.
Измельчите апельсины при помощи блендера до состояния пюре.
Перемешайте сахар с пектином или желфиксом.
К дыне с апельсином добавьте сахар с пектином, поставьте на плиту на маленький огонь, перемешайте.
После таяния сахара увеличьте огонь до среднего, доведите до кипения, после закипания варите 4 минуты, если нужно снимите пенку.
Разлейте по стерильным банкам. варенье приготовленное таким способом хорошо хранится всю зиму при комнатной температуре, а также в кладовке.
После остывания оно загустеет.
Вкусное и ароматное варенье готово.
Кушать подано!
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