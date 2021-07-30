Четыре вкуса

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Варенье из дыни и апельсина с пектином на зиму

Фото к рецепту: Варенье дыня апельсин с пектином на зиму, за 15 минут

Ингредиенты

  • дыня 650 гр.
  • апельсин 350 гр.
  • сахар 500 гр.
  • пектин 20 гр. или желфикс 25
  • цедра апельсина 1 ч.л.

Рецепт приготовления

Из дыни удалите семечки, очистите от кожуры, нарежьте маленьким кубиком.

Вырежьте середину.

Нарежьте апельсины произвольно.

Измельчите апельсины при помощи блендера до состояния пюре.

Перемешайте сахар с пектином или желфиксом.

К дыне с апельсином добавьте сахар с пектином, поставьте на плиту на маленький огонь, перемешайте.

После таяния сахара увеличьте огонь до среднего, доведите до кипения, после закипания варите 4 минуты, если нужно снимите пенку.

Разлейте по стерильным банкам. варенье приготовленное таким способом хорошо хранится всю зиму при комнатной температуре, а также в кладовке.

После остывания оно загустеет.

Вкусное и ароматное варенье готово.

Кушать подано! 

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