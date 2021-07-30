Варенье из дыни и апельсина с пектином на зиму

Рецепт приготовления

Из дыни удалите семечки, очистите от кожуры, нарежьте маленьким кубиком.

Очистите апельсины от кожуры.

Вырежьте середину.

Нарежьте апельсины произвольно.

Измельчите апельсины при помощи блендера до состояния пюре.

Перемешайте сахар с пектином или желфиксом.

К дыне с апельсином добавьте сахар с пектином, поставьте на плиту на маленький огонь, перемешайте.

После таяния сахара увеличьте огонь до среднего, доведите до кипения, после закипания варите 4 минуты, если нужно снимите пенку.

Разлейте по стерильным банкам. варенье приготовленное таким способом хорошо хранится всю зиму при комнатной температуре, а также в кладовке.

После остывания оно загустеет.

Вкусное и ароматное варенье готово.

Кушать подано!