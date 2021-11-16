Отличная лазанья с фаршем

Ингредиенты
- листы для лазаньи — 1/3 пачки
- сыр —
- ◉ соус болоньезе:
- лук — 2 головки
- растительное масло — 2 ст.л.
- петрушка —
- чеснок — 2-4 зубка
- сельдерей —
- томаты в (или не в) собственном соку — 800 г
- фарш — 350 г
- соль — 1 ст.л.
- смчп — черный перец
- ◉ соус бешамель:
- сливочное масло — 30 г
- мука — 30 г
- молоко — 500 мл
- соль — 1 ч.л.
- СММО - свежемолотый мускатный орех
Рецепт приготовления
Соус Болоньезе:
Очистить и мелко нарезать лук. Отправить его на сковороду обжариваться на растительном масле. Тем временем нарезать петрушку и чеснок. Отправить к луку, перемешать и обжарить пару минут. Затем в сковороду отправляем томаты, фарш, соль и СМЧП. Перемешиваем, а затем протушить 30 минут на медленном огне.
Соус "Бешамель":
Сливочное масло следует растопить в кастрюле, добавить муку и хорошо размешать. Комочки нам не нужны. Влить молоко, добавить соль, СММО (мускатный орех можно заменить лавровым листом) и СМЧП. Перемешать и варить на медленном огне 30 минут. Периодически помешивая, чтобы не пригорело.
Формируем лазанью, как показано в видео:
мясной соус
листы лазаньи
мясной соус
белый соус
листы лазаньи
И так чередуем пока не закончатся оба соуса.
Последним слоем должен быть натёртый сыр.
Запекать в разогретой до 180° С духовке 30-40 минут. Лучше 40. Готовую лазанью достать из духовки и дать немного остыть.
Кушать подано!
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