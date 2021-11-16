Четыре вкуса

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Отличная лазанья с фаршем

Фото к рецепту: Лазанья с фаршем.

Ингредиенты

  • листы для лазаньи — 1/3 пачки
  • сыр —
  • ◉ соус болоньезе:
  • лук — 2 головки
  • растительное масло — 2 ст.л.
  • петрушка —
  • чеснок — 2-4 зубка
  • сельдерей —
  • томаты в (или не в) собственном соку — 800 г
  • фарш — 350 г
  • соль — 1 ст.л.
  • смчп — ​ черный перец
  • ◉ соус бешамель:
  • сливочное масло — 30 г
  • мука — 30 г
  • молоко — 500 мл
  • соль — 1 ч.л.
  • СММО - свежемолотый мускатный орех

Рецепт приготовления

Соус Болоньезе:

Очистить и мелко нарезать лук. Отправить его на сковороду обжариваться на растительном масле. Тем временем нарезать петрушку и чеснок. Отправить к луку, перемешать и обжарить пару минут. Затем в сковороду отправляем томаты, фарш, соль и СМЧП. Перемешиваем, а затем протушить 30 минут на медленном огне.

Соус "Бешамель":

Сливочное масло следует растопить в кастрюле, добавить муку и хорошо размешать. Комочки нам не нужны. Влить молоко, добавить соль, СММО (мускатный орех можно заменить лавровым листом) и СМЧП. Перемешать и варить на медленном огне 30 минут. Периодически помешивая, чтобы не пригорело.

Формируем лазанью, как показано в видео:

мясной соус

листы лазаньи

мясной соус

белый соус

листы лазаньи

И так чередуем пока не закончатся оба соуса.

Последним слоем должен быть натёртый сыр.

Запекать в разогретой до 180° С духовке 30-40 минут. Лучше 40. Готовую лазанью достать из духовки и дать немного остыть.

Кушать подано!

Видео рецепт

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