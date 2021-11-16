Отличная лазанья с фаршем

Рецепт приготовления

Соус Болоньезе:

Очистить и мелко нарезать лук. Отправить его на сковороду обжариваться на растительном масле. Тем временем нарезать петрушку и чеснок. Отправить к луку, перемешать и обжарить пару минут. Затем в сковороду отправляем томаты, фарш, соль и СМЧП. Перемешиваем, а затем протушить 30 минут на медленном огне.

Соус "Бешамель":

Сливочное масло следует растопить в кастрюле, добавить муку и хорошо размешать. Комочки нам не нужны. Влить молоко, добавить соль, СММО (мускатный орех можно заменить лавровым листом) и СМЧП. Перемешать и варить на медленном огне 30 минут. Периодически помешивая, чтобы не пригорело.

Формируем лазанью, как показано в видео:

мясной соус

листы лазаньи

мясной соус

белый соус

листы лазаньи

И так чередуем пока не закончатся оба соуса.

Последним слоем должен быть натёртый сыр.

Запекать в разогретой до 180° С духовке 30-40 минут. Лучше 40. Готовую лазанью достать из духовки и дать немного остыть.

Кушать подано!