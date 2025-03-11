Готовим салат «Подсолнух»

Ингредиенты
- куриная грудка - 300 г (отварная)
- шампиньоны - 300 г
- лук - 1 шт.
- яйцо - 4 шт.
- сыр - 150 г
- маслины - 1/2 шт. (банка, без косточек), по желанию
- чипсы - 1 упаковка (любые)
- масло растительное - 1 ст.л. (для жарки)
- майонез - 200 г
- соль - по вкусу
Рецепт приготовления
Яйца отварите, остудите, очистите.
Отварную куриную грудку нарежьте мелкими кусочками.
Лук и шампиньоны помойте, очистите.
Сыр натрите на мелкой терке.
3 желтка натрите на мелкой терке. 3 белка и 1 яйцо натрите на мелкой терке в отдельную емкость.
Маслины разрежьте вдоль на две половинки.
Грибы нарежьте тонкими ломтиками, лук измельчите и обжарьте в течение 1 минуты на разогретом растительном масле, посолите по вкусу.
Выкладывайте салат слоями.
Первый слой – куриное мясо соедините с 2 ст.л. майонеза.
Второй слой - Поджаренные грибы и лук, сверху сетка майонеза.
Третий слой – натертые яйца, майонез.
Четвертый – натертый сыр, майонез.
Пятый – тертый желток.
Перед подачей на верхний слой салата нанесите сетку майонеза, в ячейки – половинки маслин (по желанию).
По краям салат оформите крупными чипсами.
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