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Четыре вкуса

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Свежие комментарии

  • Галина Абрамова
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Готовим салат «Подсолнух»

Фото к рецепту: Подсолнух

Ингредиенты

  • куриная грудка - 300 г (отварная)
  • шампиньоны - 300 г
  • лук - 1 шт.
  • яйцо - 4 шт.
  • сыр - 150 г
  • маслины - 1/2 шт. (банка, без косточек), по желанию
  • чипсы - 1 упаковка (любые)
  • масло растительное - 1 ст.л. (для жарки)
  • майонез - 200 г
  • соль - по вкусу

Рецепт приготовления

Яйца отварите, остудите, очистите.

Отварную куриную грудку нарежьте мелкими кусочками.

Лук и шампиньоны помойте, очистите.

Сыр натрите на мелкой терке.

3 желтка натрите на мелкой терке. 3 белка и 1 яйцо натрите на мелкой терке в отдельную емкость.

Маслины разрежьте вдоль на две половинки.

Грибы нарежьте тонкими ломтиками, лук измельчите и обжарьте в течение 1 минуты на разогретом растительном масле, посолите по вкусу.

Выкладывайте салат слоями.

Первый слой – куриное мясо соедините с 2 ст.л. майонеза.

Второй слой - Поджаренные грибы и лук, сверху сетка майонеза.

Третий слой – натертые яйца, майонез.

Четвертый – натертый сыр, майонез.

Пятый – тертый желток.

Перед подачей на верхний слой салата нанесите сетку майонеза, в ячейки – половинки маслин (по желанию).

По краям салат оформите крупными чипсами.

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