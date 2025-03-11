Готовим салат «Подсолнух»

Яйца отварите, остудите, очистите.

Отварную куриную грудку нарежьте мелкими кусочками.

Лук и шампиньоны помойте, очистите.

Сыр натрите на мелкой терке.

3 желтка натрите на мелкой терке. 3 белка и 1 яйцо натрите на мелкой терке в отдельную емкость.

Маслины разрежьте вдоль на две половинки.

Грибы нарежьте тонкими ломтиками, лук измельчите и обжарьте в течение 1 минуты на разогретом растительном масле, посолите по вкусу.

Выкладывайте салат слоями.

Первый слой – куриное мясо соедините с 2 ст.л. майонеза.

Второй слой - Поджаренные грибы и лук, сверху сетка майонеза.

Третий слой – натертые яйца, майонез.

Четвертый – натертый сыр, майонез.

Пятый – тертый желток.

Перед подачей на верхний слой салата нанесите сетку майонеза, в ячейки – половинки маслин (по желанию).

По краям салат оформите крупными чипсами.