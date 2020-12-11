Креспелле - блинчики с мясом по-итальянски

Ингредиенты
- блинчики:
- минеральная вода – 150 мл.
- молоко – 150 мл.
- яйца – 2 шт.
- растительное масло -2-3 ст.л.
- мука – 150-160 гр.
- соль
- начинка:
- фарш – 500 гр.
- грудинка (варено-копченая) – 100 гр.
- чеснок – 2 зуб.
- сельдерей – 1 стебель
- базилик (сушеный) – 0,5 ч.л.
- соль
- перец
- сахар
- соус бешамель:
- молоко – 250 мл.
- сливочное масло – 25 гр.
- растительное масло – 1 ст.л.
- мука – 1 ст.л.
- мускатный орех – 0,5 ч.л.
- соль
- дополнительно:
- твердый сыр – 100 гр.
Пошаговый рецепт приготовления
1. Подготовить тесто для блинчиков:
• в просеянную муку добавить соль, вбить яйца и слегка их перемешать
• добавить минеральную воду и молоко – перемешать, стараясь, чтобы тесто получилось без комочков
• в готовое тесто добавить растительное масло и тщательно перемешать
2. Отставить тесто в сторону "отдохнуть" на 10-15 минут
3. Пожарить блинчики на хорошо разогретой сковороде
4. Подготовить ингредиенты для начинки: нарезать небольшим кубиком грудинку и сельдерей, а также измельчить чеснок
5. На сковороде в разогретом масле обжарить чеснок
6. Добавить к чесноку грудинку и обжарить до золотистого цвета
7. К чесноку и грудинке добавить сельдерей – обжарить
8. Затем добавить фарш и тщательно перемешать будущую начинку, чтобы мясо "схватилось" небольшими кусочками
9. Когда фарш обжарится, добавить сушеный базилик, соль и перец
10. В каждый блинчик положить немного начинки, завернуть и положить в емкость для запекания
11. Натереть сыр на крупной терке
12. Приготовить соус Бешамель:
• на сковороде (или в посуде с толстым дном) разогреть смесь сливочного и растительного масла
• добавить муку и тщательно перемещать
• влить молоко и, постоянно помешивая, довести соус до загустения
• в готовый соус добавить мускатный орех и соль
13. Подготовленные блинчики залить сверху соусом Бешамель и присыпать тертым сыром
14. Запекать в духовке 20-30 минут при температуре 200-220 градусов
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