Четыре вкуса

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Креспелле - блинчики с мясом по-итальянски

Фото к рецепту: Креспелле - блинчики с мясом по-итальянски

Ингредиенты

  • блинчики:
  • минеральная вода – 150 мл.
  • молоко – 150 мл.
  • яйца – 2 шт.
  • растительное масло -2-3 ст.л.
  • мука – 150-160 гр.
  • соль
  • начинка:
  • фарш – 500 гр.
  • грудинка (варено-копченая) – 100 гр.
  • чеснок – 2 зуб.
  • сельдерей – 1 стебель
  • базилик (сушеный) – 0,5 ч.л.
  • соль
  • перец
  • сахар
  • соус бешамель:
  • молоко – 250 мл.
  • сливочное масло – 25 гр.
  • растительное масло – 1 ст.л.
  • мука – 1 ст.л.
  • мускатный орех – 0,5 ч.л.
  • соль
  • дополнительно:
  • твердый сыр – 100 гр.

Пошаговый рецепт приготовления

1. Подготовить тесто для блинчиков:

• в просеянную муку добавить соль, вбить яйца и слегка их перемешать

• добавить минеральную воду и молоко – перемешать, стараясь, чтобы тесто получилось без комочков

• в готовое тесто добавить растительное масло и тщательно перемешать

2. Отставить тесто в сторону "отдохнуть" на 10-15 минут

3. Пожарить блинчики на хорошо разогретой сковороде

4. Подготовить ингредиенты для начинки: нарезать небольшим кубиком грудинку и сельдерей, а также измельчить чеснок

5. На сковороде в разогретом масле обжарить чеснок

6. Добавить к чесноку грудинку и обжарить до золотистого цвета

7. К чесноку и грудинке добавить сельдерей – обжарить

8. Затем добавить фарш и тщательно перемешать будущую начинку, чтобы мясо "схватилось" небольшими кусочками

9. Когда фарш обжарится, добавить сушеный базилик, соль и перец

10. В каждый блинчик положить немного начинки, завернуть и положить в емкость для запекания

11. Натереть сыр на крупной терке

12. Приготовить соус Бешамель:

• на сковороде (или в посуде с толстым дном) разогреть смесь сливочного и растительного масла

• добавить муку и тщательно перемещать

• влить молоко и, постоянно помешивая, довести соус до загустения

• в готовый соус добавить мускатный орех и соль

13. Подготовленные блинчики залить сверху соусом Бешамель и присыпать тертым сыром

14. Запекать в духовке 20-30 минут при температуре 200-220 градусов

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