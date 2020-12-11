Креспелле - блинчики с мясом по-итальянски

1. Подготовить тесто для блинчиков:

• в просеянную муку добавить соль, вбить яйца и слегка их перемешать

• добавить минеральную воду и молоко – перемешать, стараясь, чтобы тесто получилось без комочков

• в готовое тесто добавить растительное масло и тщательно перемешать

2. Отставить тесто в сторону "отдохнуть" на 10-15 минут

3. Пожарить блинчики на хорошо разогретой сковороде

4. Подготовить ингредиенты для начинки: нарезать небольшим кубиком грудинку и сельдерей, а также измельчить чеснок

5. На сковороде в разогретом масле обжарить чеснок

6. Добавить к чесноку грудинку и обжарить до золотистого цвета

7. К чесноку и грудинке добавить сельдерей – обжарить

8. Затем добавить фарш и тщательно перемешать будущую начинку, чтобы мясо "схватилось" небольшими кусочками

9. Когда фарш обжарится, добавить сушеный базилик, соль и перец

10. В каждый блинчик положить немного начинки, завернуть и положить в емкость для запекания

11. Натереть сыр на крупной терке

12. Приготовить соус Бешамель:

• на сковороде (или в посуде с толстым дном) разогреть смесь сливочного и растительного масла

• добавить муку и тщательно перемещать

• влить молоко и, постоянно помешивая, довести соус до загустения

• в готовый соус добавить мускатный орех и соль

13. Подготовленные блинчики залить сверху соусом Бешамель и присыпать тертым сыром

14. Запекать в духовке 20-30 минут при температуре 200-220 градусов