Четыре вкуса
ЗавтракОбедПолдникУжинВыпечка и десертыСпеции и приправыИнтересноеДавайте попробуем
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарии
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Четыре вкуса

309 648 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Галина Абрамова
    Это перепост, я его скорее сделала для личного пользования, а что отжать и что отварить я соображу когда стану готови...Как приготовить к...
  • eval15mailru
    Никогда не куплю. Все по-нерусски. вызывает подозрения и непонимание того, что там содержится. Если бы по-русски все ...Подарок, который ...
  • Юрий Баканов
    🤔Подарок, который ...

Блинный торт с клубникой

Тонкие ароматные блины сами по себе еще та вкусняшка, а блины с любимыми ягодами и сладким сливочным кремом, да еще и в такой оригинальной подаче превращаются из заурядного блюда в настоящий шедевр. Всё еще не знаешь, чем удивить домашних? Слушай внимательно…

торт из блинов itemprop=

С этим изумительным и простым трюком у тебя больше не возникнет вопроса, как приготовить вкусные блины, ведь вот он, лучший рецепт! Необычный торт из блинов с клубникой, точно ароматная роза, радует не только оригинальной подачей, но и потрясающим вкусом.

Скорее записывай.

ИНГРЕДИЕНТЫ

  • 250 г муки
  • 60 г растопленного сливочного масла
  • 6 ст. л. сахара
  • 3 яйца
  • 3 ст. молока
  • 250 г сливочного сыра
  • 80 мл сливок 15%-й жирности
  • 150 г свежей клубники

Необычайно вкусный торт разлетается в мгновение ока! Так что учти, что количество ингредиентов рассчитано на 4 порции.

ПРИГОТОВЛЕНИЕ

  1. В глубокой посуде смешай просеянную муку, растопленное сливочное масло, 3 ст. л. сахара (вторая половина пойдет на крем) и яйца. Тщательно перемешай.
    торт из блинов рецепт
  2. Вливай молоко постепенно, по половине стакана, постоянно помешивая будущее тесто для блинов. В итоге должно получиться жидкое тесто без комочков.
    торт из блинов без выпечки
  3. Тесто процеди через сито и отправь в холодильник на 30 минут.
    торт из готовых блинов
  4. Пока тесто подходит, займись кремом. В миску выложи сливочный сыр, добавь оставшиеся 3 ст. л. сахара и тщательно взбей миксером.
    домашний торт из блинов
  5. Влей в смесь сливки и еще раз взбей до образования однородной массы без комочков. Крем готов!
    торт из блинов с кремом
  6. Достань тесто из холодильника, смажь разогретую сковороду небольшим количеством сливочного масла и начинай выпекать блины. 3 минуты с одной стороны и 1 минуты с другой будет достаточно.
    легкий торт из блинов
  7. Сложи готовые блины в стопку и дождись, пока они остынут. Разрежь каждый блин надвое, а затем каждую половину еще надвое. Из каждого блина должно получиться 4 тонкие полоски.
    торт из блинов на сковороде
  8. Уложи два блина на доску, чтобы край одного заходил на край другого, смажь кремом и уложи клубнику, нарезанную тонкими ломтиками, на верхний край блина. Заверни блин в рулет.
    торт из блинов с клубникой
  9. То же проделай с другими блинными полосками, чередуя слои с клубникой и без нее. Заверни первый блинный рулет во второй, второй в третий и так далее. Когда сворачивать блинный торт станет сложно, уложи его на тарелку.
    торт из блинчиков с клубникой
  10. Оставшиеся ломтики блинов смажь кремом и бережно уложи вокруг основного блюда, слегка прижимая их.
    торт из блинов и клубники
  11. Отправь готовый блинный торт с клубникой в холодильник на 20 минут, затем нарежь и подавай аппетитное лакомство к столу!
    блинный торт с клубникой

Хочется готовить такое лакомство каждый день, ведь и просто, и вкусно, и красиво. Да что уж там, настоящее загляденье, а не торт! Кстати, вместо сливочного сыра можно использовать заварной крем или сметану, а клубнику заменить любой другой ягодой или фруктом. И как бы ты ни изощрялся, тортик всегда получится на славу!

Ссылка на первоисточник
Выпечка и десерты
наверх