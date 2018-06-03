блинный торт с клубникой

Тонкие ароматные блины сами по себе еще та вкусняшка, а блины с любимыми ягодами и сладким сливочным кремом, да еще и в такой оригинальной подаче превращаются из заурядного блюда в настоящий шедевр. Всё еще не знаешь, чем удивить домашних? Слушай внимательно…
С этим изумительным и простым трюком у тебя больше не возникнет вопроса, как приготовить вкусные блины, ведь вот он, лучший рецепт! Необычный торт из блинов с клубникой, точно ароматная роза, радует не только оригинальной подачей, но и потрясающим вкусом.
ИНГРЕДИЕНТЫ
- 250 г муки
- 60 г растопленного сливочного масла
- 6 ст. л. сахара
- 3 яйца
- 3 ст. молока
- 250 г сливочного сыра
- 80 мл сливок 15%-й жирности
- 150 г свежей клубники
Необычайно вкусный торт разлетается в мгновение ока! Так что учти, что количество ингредиентов рассчитано на 4 порции.
ПРИГОТОВЛЕНИЕ
- В глубокой посуде смешай просеянную муку, растопленное сливочное масло, 3 ст. л. сахара (вторая половина пойдет на крем) и яйца. Тщательно перемешай.
- Вливай молоко постепенно, по половине стакана, постоянно помешивая будущее тесто для блинов. В итоге должно получиться жидкое тесто без комочков.
- Тесто процеди через сито и отправь в холодильник на 30 минут.
- Пока тесто подходит, займись кремом. В миску выложи сливочный сыр, добавь оставшиеся 3 ст. л. сахара и тщательно взбей миксером.
- Влей в смесь сливки и еще раз взбей до образования однородной массы без комочков. Крем готов!
- Достань тесто из холодильника, смажь разогретую сковороду небольшим количеством сливочного масла и начинай выпекать блины. 3 минуты с одной стороны и 1 минуты с другой будет достаточно.
- Сложи готовые блины в стопку и дождись, пока они остынут. Разрежь каждый блин надвое, а затем каждую половину еще надвое. Из каждого блина должно получиться 4 тонкие полоски.
- Уложи два блина на доску, чтобы край одного заходил на край другого, смажь кремом и уложи клубнику, нарезанную тонкими ломтиками, на верхний край блина. Заверни блин в рулет.
- То же проделай с другими блинными полосками, чередуя слои с клубникой и без нее. Заверни первый блинный рулет во второй, второй в третий и так далее. Когда сворачивать блинный торт станет сложно, уложи его на тарелку.
- Оставшиеся ломтики блинов смажь кремом и бережно уложи вокруг основного блюда, слегка прижимая их.
- Отправь готовый блинный торт с клубникой в холодильник на 20 минут, затем нарежь и подавай аппетитное лакомство к столу!
Хочется готовить такое лакомство каждый день, ведь и просто, и вкусно, и красиво. Да что уж там, настоящее загляденье, а не торт! Кстати, вместо сливочного сыра можно использовать заварной крем или сметану, а клубнику заменить любой другой ягодой или фруктом. И как бы ты ни изощрялся, тортик всегда получится на славу!
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