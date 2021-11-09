Запеканка из картофеля с фаршем

Рецепт приготовления

1. Пропускаем через блендер или трем на крупной терке лук.Добавляем к фаршу лук,соль,перец-перемешиваем.

2. Картофель и сыр по отдельности трем на крупной терке.1/3 часть сыра отделим на тарелку,он нам понадобиться в конце.

3. Яйца слегка взбиваем с солью венчиком.

4. Добавляем к картофель яйца,большую часть сыра,соль ,перец и перемешиваем.

5. Форму для запекания смажем растительным маслом .У меня форма 20 см Х 27 см.

6. Визуально делим картофельную массу на 2 части.Выкладываем одну часть в форму для запекания,равняем,сверху мясной фарш,равняем,последний слой картофельная масса.

7. Отправляем в заранее разогретую духовку до 180 градусов на 40-45 минут.Затем посыпаем оставшимся сыром и снова в духовку на 10-15 минут.

Кушать подано!