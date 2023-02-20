Рецепт вкусных картофельных блинов

Ингредиенты
картофельное пюре - 200 гр.
молоко - 1 ст. (250 мл.)
яйца - 2 шт.
мука - 100 гр.
растительное масло - 2 ст.л.
соль - 0.3 ч.л.
чесночный порошок - 0.3 ч.л.
зелёный лук
петрушка
начинка:
ветчина - 80 гр.
сыр - 60 гр.
огурец - 50 гр.
зелень
Фото рецепта
2. Вбить яйца,влить растительное масло,всыпать чесночный порошок с солью.
3. Взбить,всыпать муку,снова взбить. Количество муки будет зависеть от густоты пюре,может понадобится меньше или больше.
4. Зелень измельчить.
5. Всыпать горсть в тесто.
6. Налить тесто в смазанную сковорорду и жарить не тонкие блинчики.
7. Перевернуть,жарить с другой стороны.
8. Очень нежные блины получаются.
9. Жарим дальше все.
10. Для начинки я взяла ветчину,немного свежего огурца.
11. И тёртый сыр с оставшейся зеленью.
12. Нанести пару ложек начинки в центр блина.
13. Свернуть трубочкой. И так остальные.
14. Перед подачей разогреть и тогда сыр подплавится и соединит начинку.
16. Также можно дать с собой на работу или в поездку.
Кушать подано!
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