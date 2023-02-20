Четыре вкуса

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Рецепт вкусных картофельных блинов

Фото к рецепту: Картофельные блины "услада мужу" #масленица2023

Ингредиенты

картофельное пюре - 200 гр.

молоко - 1 ст. (250 мл.)

яйца - 2 шт.

мука - 100 гр.

растительное масло - 2 ст.л.

соль - 0.3 ч.л.

чесночный порошок - 0.3 ч.л.

зелёный лук

петрушка

начинка:

ветчина - 80 гр.

сыр - 60 гр.

огурец - 50 гр.

зелень

Фото рецепта

Картофельные блины "услада мужу" #масленица2023: шаг 1
1. Готовое пюре перенести в тёплое молоко.
Картофельные блины "услада мужу" #масленица2023: шаг 2
2. Вбить яйца,влить растительное масло,всыпать чесночный порошок с солью.
Картофельные блины "услада мужу" #масленица2023: шаг 3
3. Взбить,всыпать муку,снова взбить. Количество муки будет зависеть от густоты пюре,может понадобится меньше или больше.
Картофельные блины "услада мужу" #масленица2023: шаг 4
4. Зелень измельчить.
Картофельные блины "услада мужу" #масленица2023: шаг 5
5. Всыпать горсть в тесто.
Картофельные блины "услада мужу" #масленица2023: шаг 6
6. Налить тесто в смазанную сковорорду и жарить не тонкие блинчики.
Картофельные блины "услада мужу" #масленица2023: шаг 7
7. Перевернуть,жарить с другой стороны.
Картофельные блины "услада мужу" #масленица2023: шаг 8
8. Очень нежные блины получаются.
Картофельные блины "услада мужу" #масленица2023: шаг 9
9. Жарим дальше все.
Картофельные блины "услада мужу" #масленица2023: шаг 10
10. Для начинки я взяла ветчину,немного свежего огурца.
Картофельные блины "услада мужу" #масленица2023: шаг 11
11. И тёртый сыр с оставшейся зеленью.
Картофельные блины "услада мужу" #масленица2023: шаг 12
12. Нанести пару ложек начинки в центр блина.
Картофельные блины "услада мужу" #масленица2023: шаг 13
13. Свернуть трубочкой. И так остальные.
Картофельные блины "услада мужу" #масленица2023: шаг 14
14. Перед подачей разогреть и тогда сыр подплавится и соединит начинку.
Картофельные блины "услада мужу" #масленица2023: шаг 15
15. Хранить в закрытой пищевой коробке в холодильнике.
Картофельные блины "услада мужу" #масленица2023: шаг 16
16. Также можно дать с собой на работу или в поездку.
Кушать подано!
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