Рецепт вкусных картофельных блинов

картофельное пюре - 200 гр.

молоко - 1 ст. (250 мл.)

яйца - 2 шт.

мука - 100 гр.

растительное масло - 2 ст.л.

соль - 0.3 ч.л.

чесночный порошок - 0.3 ч.л.

зелёный лук

петрушка

начинка:

ветчина - 80 гр.

сыр - 60 гр.

огурец - 50 гр.

зелень

1. Готовое пюре перенести в тёплое молоко.

2. Вбить яйца,влить растительное масло,всыпать чесночный порошок с солью.

3. Взбить,всыпать муку,снова взбить. Количество муки будет зависеть от густоты пюре,может понадобится меньше или больше.

4. Зелень измельчить.

5. Всыпать горсть в тесто.

6. Налить тесто в смазанную сковорорду и жарить не тонкие блинчики.

7. Перевернуть,жарить с другой стороны.

8. Очень нежные блины получаются.

9. Жарим дальше все.

10. Для начинки я взяла ветчину,немного свежего огурца.

11. И тёртый сыр с оставшейся зеленью.

12. Нанести пару ложек начинки в центр блина.

13. Свернуть трубочкой. И так остальные.

14. Перед подачей разогреть и тогда сыр подплавится и соединит начинку.

15. Хранить в закрытой пищевой коробке в холодильнике.