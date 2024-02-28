Рецепт вкусной сыровяленой колбасы

фарш (свино-говяжий) – 1 кг

красное сухое вино – 50 мл

коньяк – 5-6 г

соль (обычная) – 12-13 г

нитритная соль – 12-13 г

черный перец горошком – 2 г

черный перец молотый – 1 г

розмарин (перетертый) – 0,5 г

порошок чеснока – 1 г

кукурузная крупа (полента) – сколько «возьмет»

В фарш добавить 2 г черного перца цельным горошком и чесночный порошок (или 2-3 зубчика измельченного чеснока)

В ступке перетереть 1 г черного перца и розмарин (если есть можжевеловые ягоды (0,5 г), измельчите и их), а затем добавить в фарш

Добавить в фарш соль (и обычную, и нитритную), вино и коньяк

Тщательно вымесить фарш

Разделить фарш на несколько частей (примерно по 300-350 г каждая) – удобно это делать с помощью пиалки

Из каждой части фарша сформировать колобок (круглую заготовку)

Каждую заготовку обвалять в кукурузной крупе

Получившиеся заготовки выложить на деревянную доску и отправить на созревание:

первый этап – убрать на 3 недели в холодильник (4-5 градусов), при этом каждый день переворачивать

второй этап – обернуть марлей и вывесить в сухое, хорошо вентилируемое и прохладное (9-10 градусов) место на 1-3 месяца

Готовой питина считается, если потеря веса составит не менее 30%

Кушать подано!