Рецепт вкусной сыровяленой колбасы

Ингредиенты
фарш (свино-говяжий) – 1 кг
красное сухое вино – 50 мл
коньяк – 5-6 г
соль (обычная) – 12-13 г
нитритная соль – 12-13 г
черный перец горошком – 2 г
черный перец молотый – 1 г
розмарин (перетертый) – 0,5 г
порошок чеснока – 1 г
кукурузная крупа (полента) – сколько «возьмет»
Рецепт приготовления
В фарш добавить 2 г черного перца цельным горошком и чесночный порошок (или 2-3 зубчика измельченного чеснока)
В ступке перетереть 1 г черного перца и розмарин (если есть можжевеловые ягоды (0,5 г), измельчите и их), а затем добавить в фарш
Добавить в фарш соль (и обычную, и нитритную), вино и коньяк
Тщательно вымесить фарш
Разделить фарш на несколько частей (примерно по 300-350 г каждая) – удобно это делать с помощью пиалки
Из каждой части фарша сформировать колобок (круглую заготовку)
Каждую заготовку обвалять в кукурузной крупе
Получившиеся заготовки выложить на деревянную доску и отправить на созревание:
первый этап – убрать на 3 недели в холодильник (4-5 градусов), при этом каждый день переворачивать
второй этап – обернуть марлей и вывесить в сухое, хорошо вентилируемое и прохладное (9-10 градусов) место на 1-3 месяца
Готовой питина считается, если потеря веса составит не менее 30%
Кушать подано!
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