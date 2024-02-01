Готовим вкусные камчатские чебуреки

тесто:

мука - 600 г

вода (кипяток) - 300 мл

соль – 8 г

масло растительное – 45 г

начинка:

фарш красной рыбы - 500 г

вода - 60 мл

лук - 200 г

соль – 6 г

чёрный перец

укроп

сыр – 200 г

растительное масло - для жарки

Начинаем с фарша.

Филе красной рыбы пропускаем через мясорубку.

В фарш добавляем чёрный молотый перец, соль, укроп и воду. По

желанию, можно добавить сыр, натёртый на крупной тёрке. Вымешиваем фарш.

Готовим тесто.

В глубокую чашу просеиваем муку.

Добавляем соль, растительное масло и крутой кипяток.

Замешиваем тесто вначале ложкой, затем руками.

Тесто получается упругое и эластичное.

Делим тесто на равные части, весом по 40 грамм.

Каждый кусочек подкатываем в шар и убираем под полотенце.

Теперь берём один шарик, раскатываем его в тонкий круг, в центр кладём начинку и слепляем края при помощи вилки.

Также делаем все чебуреки.

Жарим чебуреки.

В сковороду наливаем растительное масло в палец толщиной, хорошенько его разогреваем, закладываем чебуреки.

Обжариваем до золотистой корочки на среднем огне, переворачиваем и также до золотистой корочки обжариваем со второй стороны.

Готовые чебуреки перекладываем на бумажное полотенце, чтоб убрать излишки масла.

Чебуреки получаются с невероятно вкусным, хрустящим тестом и очень сочной и вкусной начинкой.

Кушать подано!