Готовим вкусные камчатские чебуреки

Ингредиенты
тесто:
мука - 600 г
вода (кипяток) - 300 мл
соль – 8 г
масло растительное – 45 г
начинка:
фарш красной рыбы - 500 г
вода - 60 мл
лук - 200 г
соль – 6 г
чёрный перец
укроп
сыр – 200 г
растительное масло - для жарки
Рецепт приготовления
Начинаем с фарша.
Филе красной рыбы пропускаем через мясорубку.
В фарш добавляем чёрный молотый перец, соль, укроп и воду. По
желанию, можно добавить сыр, натёртый на крупной тёрке. Вымешиваем фарш.
Готовим тесто.
В глубокую чашу просеиваем муку.
Добавляем соль, растительное масло и крутой кипяток.
Замешиваем тесто вначале ложкой, затем руками.
Тесто получается упругое и эластичное.
Делим тесто на равные части, весом по 40 грамм.
Каждый кусочек подкатываем в шар и убираем под полотенце.
Теперь берём один шарик, раскатываем его в тонкий круг, в центр кладём начинку и слепляем края при помощи вилки.
Также делаем все чебуреки.
Жарим чебуреки.
В сковороду наливаем растительное масло в палец толщиной, хорошенько его разогреваем, закладываем чебуреки.
Обжариваем до золотистой корочки на среднем огне, переворачиваем и также до золотистой корочки обжариваем со второй стороны.
Готовые чебуреки перекладываем на бумажное полотенце, чтоб убрать излишки масла.
Чебуреки получаются с невероятно вкусным, хрустящим тестом и очень сочной и вкусной начинкой.
Кушать подано!
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