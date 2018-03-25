Творожная запеканка с курагой и финиками

Ингредиенты
- творог 600 г
- курага 50 г
- финики 50 г
- яйца куриные 3 шт.
- сахар 2 ст.л.
- крупа манная 3 ст.л.
- масло сливочное 30 г
Процесс приготовления
Вкусная и нежная запеканка!
Курагу залить на несколько минут кипятком. Затем хорошо промыть.
Курагу нарезать небольшими кусочками размером с изюм.
Финики также нарезать на небольшие кусочки.
Творог протереть через сито или измельчить миксером.
Сливочное масло растопить.
Соединить все ингредиенты. Тщательно размешать до однородности.
Выложить массу в форму (если используете силиконовую, то смазывать не надо, а если другую, то смазать). Выпекать при температуре 180 градусов в течение 35-40 минут.
Приятного аппетита!
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