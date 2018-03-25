Четыре вкуса

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Творожная запеканка с курагой и финиками

Творожная запеканка с курагой и финиками
Ингредиенты
  • творог 600 г
  • курага 50 г
  • финики 50 г
  • яйца куриные 3 шт.
  • сахар 2 ст.л.
  • крупа манная 3 ст.л.
  • масло сливочное 30 г
Процесс приготовления

Вкусная и нежная запеканка!

Творожная запеканка с курагой и финиками

Курагу залить на несколько минут кипятком. Затем хорошо промыть.

Творожная запеканка с курагой и финиками

Курагу нарезать небольшими кусочками размером с изюм.

Творожная запеканка с курагой и финиками

Финики также нарезать на небольшие кусочки.

Творожная запеканка с курагой и финиками

Творог протереть через сито или измельчить миксером.

Творожная запеканка с курагой и финиками

Сливочное масло растопить.

Творожная запеканка с курагой и финиками

Соединить все ингредиенты. Тщательно размешать до однородности.

Творожная запеканка с курагой и финиками

Выложить массу в форму (если используете силиконовую, то смазывать не надо, а если другую, то смазать). Выпекать при температуре 180 градусов в течение 35-40 минут.

Творожная запеканка с курагой и финиками

Приятного аппетита!

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