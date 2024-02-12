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Четыре вкуса

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Рецепт вкусных рулетов из мяса с начинкой

Фото к рецепту: Рулеты мясные с начинкой

Ингредиенты

  • свиная вырезка - 1 шт.
  • ананасы консервированные - 1 банка.
  • огурцы маринованные - 4 шт.
  • мед - 30 г.
  • хмели - сунели - 1 ст.л.
  • лаваш - 1 шт.
  • соль - .
  • для соуса:
  • петрушка - 1 пучек.
  • перец сладкий - 1 шт.
  • терияки - 1 ст.л.
  • кетчуп - 1 ст.л.
  • французская горчица - 1 ст.л.
  • уксус винный - 1 ст.л.

Рецепт приготовления

1. Свиную вырезку нарезаю на пластины, отбиваю, солю, посыпаю хмели-сунели.

2. Огурцы очищаю и нарезаю на пластины, кольца ананасов разрезаю на половинки.

3. Беру одну пластину мяса, кладу на нее нарезанные огурцы и сворачиваю в рулет, на другую пластину мяса кладу ананасы и сворачиваю в рулет.

4. Эти два рулеты нанизываю на шпажки, две шпажки по бокам и одна по середине, затем разрезаю, у меня на одной шпажке получается по 2 рулета, в итоге 6 рулетов на 3х шпажках.

5. Обжариваю рулеты на сковороде на растительном масле с обеих сторон ( немного солю).

6. Противень выстилаю пергаментом, выкладываю рулетики и запекаю при температуре 180С, 30 минут, за 15 минут до окончания смазываю медом.

7. Для соус смешиваю: мелко нарезанную петрушка, нарезанный сладкий перец, французскую горчицу, кетчуп, терияки, винный уксус.

8. Готовые рулеты снимаю со шпажек, поливаю соусом, подаю на лаваше.

Кушать подано!

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