Рецепт вкусных рулетов из мяса с начинкой

1. Свиную вырезку нарезаю на пластины, отбиваю, солю, посыпаю хмели-сунели.

2. Огурцы очищаю и нарезаю на пластины, кольца ананасов разрезаю на половинки.

3. Беру одну пластину мяса, кладу на нее нарезанные огурцы и сворачиваю в рулет, на другую пластину мяса кладу ананасы и сворачиваю в рулет.

4. Эти два рулеты нанизываю на шпажки, две шпажки по бокам и одна по середине, затем разрезаю, у меня на одной шпажке получается по 2 рулета, в итоге 6 рулетов на 3х шпажках.

5. Обжариваю рулеты на сковороде на растительном масле с обеих сторон ( немного солю).

6. Противень выстилаю пергаментом, выкладываю рулетики и запекаю при температуре 180С, 30 минут, за 15 минут до окончания смазываю медом.

7. Для соус смешиваю: мелко нарезанную петрушка, нарезанный сладкий перец, французскую горчицу, кетчуп, терияки, винный уксус.

8. Готовые рулеты снимаю со шпажек, поливаю соусом, подаю на лаваше.

Кушать подано!