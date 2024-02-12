Рецепт вкусных рулетов из мяса с начинкой

Ингредиенты
- свиная вырезка - 1 шт.
- ананасы консервированные - 1 банка.
- огурцы маринованные - 4 шт.
- мед - 30 г.
- хмели - сунели - 1 ст.л.
- лаваш - 1 шт.
- соль - .
- для соуса:
- петрушка - 1 пучек.
- перец сладкий - 1 шт.
- терияки - 1 ст.л.
- кетчуп - 1 ст.л.
- французская горчица - 1 ст.л.
- уксус винный - 1 ст.л.
Рецепт приготовления
1. Свиную вырезку нарезаю на пластины, отбиваю, солю, посыпаю хмели-сунели.
2. Огурцы очищаю и нарезаю на пластины, кольца ананасов разрезаю на половинки.
3. Беру одну пластину мяса, кладу на нее нарезанные огурцы и сворачиваю в рулет, на другую пластину мяса кладу ананасы и сворачиваю в рулет.
4. Эти два рулеты нанизываю на шпажки, две шпажки по бокам и одна по середине, затем разрезаю, у меня на одной шпажке получается по 2 рулета, в итоге 6 рулетов на 3х шпажках.
5. Обжариваю рулеты на сковороде на растительном масле с обеих сторон ( немного солю).
6. Противень выстилаю пергаментом, выкладываю рулетики и запекаю при температуре 180С, 30 минут, за 15 минут до окончания смазываю медом.
7. Для соус смешиваю: мелко нарезанную петрушка, нарезанный сладкий перец, французскую горчицу, кетчуп, терияки, винный уксус.
8. Готовые рулеты снимаю со шпажек, поливаю соусом, подаю на лаваше.
Кушать подано!
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