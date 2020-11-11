Вкусный ужин из фарша и риса на сковороде

Простое блюдо, которое отлично подойдет к ужину. Готовится на одной сковороде, получается вкусным и сытным. В общем-то в продуктах для его приготовления нет ничего особенного. А вот способ довольно интересный и быстрый.

Необходимые продукты

400 грамм фарша

400 грамм риса

150 грамм лука

100 грамм панировочных сухарей

1 куриное яйцо

2 столовые ложки сухих овощей

соль, перец по вкусу

растительное масло

Начинаем приготовление

В миску кладем фарш. Лук чистим и нарезаем очень мелкими кусочками, добавляем к фаршу. Туда же вбиваем куриное яйцо, добавляем соль и перец по вкусу. Затем всыпаем панировочные сухари и все хорошо перемешиваем. Промываем рис. Из фарша формируем котлетки. В сковороду наливаем растительное масло и кладем котлетки. Обжариваем на среднем огне до румяности. Затем присыпаем сухими овощами и засыпаем рисом. В сковороду наливаем теплую воду так, чтобы она слегка покрывала рис и накрываем крышкой. Тушим на слабом огне в течение 40 минут, периодически перемешивая. Готовое блюдо подаем к столу с простым салатиком из свеклы. Рецепт смотрите на сайте.

Приятного аппетита!