Четыре вкуса

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Вкусный ужин из фарша и риса на сковороде

Простое блюдо, которое отлично подойдет к ужину. Готовится на одной сковороде, получается вкусным и сытным. В общем-то в продуктах для его приготовления нет ничего особенного. А вот способ довольно интересный и быстрый.

Необходимые продукты

  • 400 грамм фарша
  • 400 грамм риса
  • 150 грамм лука
  • 100 грамм панировочных сухарей
  • 1 куриное яйцо
  • 2 столовые ложки сухих овощей
  • соль, перец по вкусу
  • растительное масло

Начинаем приготовление

  1. В миску кладем фарш.
  2. Лук чистим и нарезаем очень мелкими кусочками, добавляем к фаршу. Туда же вбиваем куриное яйцо, добавляем соль и перец по вкусу. Затем всыпаем панировочные сухари и все хорошо перемешиваем.
  3. Промываем рис.
  4. Из фарша формируем котлетки.
  5. В сковороду наливаем растительное масло и кладем котлетки. Обжариваем на среднем огне до румяности. Затем присыпаем сухими овощами и засыпаем рисом.
  6. В сковороду наливаем теплую воду так, чтобы она слегка покрывала рис и накрываем крышкой. Тушим на слабом огне в течение 40 минут, периодически перемешивая.
  7. Готовое блюдо подаем к столу с простым салатиком из свеклы. Рецепт смотрите на сайте.

Вкусный ужин из фарша и риса на сковороде

Приятного аппетита!

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