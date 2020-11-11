Вкусный ужин из фарша и риса на сковороде

Простое блюдо, которое отлично подойдет к ужину. Готовится на одной сковороде, получается вкусным и сытным. В общем-то в продуктах для его приготовления нет ничего особенного. А вот способ довольно интересный и быстрый.
Необходимые продукты
- 400 грамм фарша
- 400 грамм риса
- 150 грамм лука
- 100 грамм панировочных сухарей
- 1 куриное яйцо
- 2 столовые ложки сухих овощей
- соль, перец по вкусу
- растительное масло
Начинаем приготовление
- В миску кладем фарш.
- Лук чистим и нарезаем очень мелкими кусочками, добавляем к фаршу. Туда же вбиваем куриное яйцо, добавляем соль и перец по вкусу. Затем всыпаем панировочные сухари и все хорошо перемешиваем.
- Промываем рис.
- Из фарша формируем котлетки.
- В сковороду наливаем растительное масло и кладем котлетки. Обжариваем на среднем огне до румяности. Затем присыпаем сухими овощами и засыпаем рисом.
- В сковороду наливаем теплую воду так, чтобы она слегка покрывала рис и накрываем крышкой. Тушим на слабом огне в течение 40 минут, периодически перемешивая.
- Готовое блюдо подаем к столу с простым салатиком из свеклы. Рецепт смотрите на сайте.
Приятного аппетита!
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