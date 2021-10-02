Готовим шоколадный торт за 10 минут на сковороде

Рецепт приготовления

Советы:

Поставить сковороду на средний огонь и хорошо ее прокалить, кинуть на сковороду сливочное масло.

В растопленное масло добавить какао и размешать пока масло ещё горячее.

Туда же добавить сахар и яйца.

Хорошо размешать.

Затем добавить муку, соду и молоко.

Ещё раз хорошо замешать тесто.

Сковороду накрыть крышкой, отправить на маленький огонь и готовить от 10 до 20 минут.

В зависимости от размера сковороды.

Готовность торта проверить зубочисткой.

Если она сухая — торт готов, если зубочистка слегка влажная, нужно убрать с огня и накрыть крышкой.

Дать торту остыть и выложить его на тарелку.

Залить торт молоком (160 мл. для пропитки.

Глазурь:

Смешать сахарную пудру, какао, молоко и соль.

Хорошо размешать.

Затем залить глазурью и равномерно распределить.