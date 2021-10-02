Готовим шоколадный торт за 10 минут на сковороде

Ингредиенты
- корж:
- сливочное масло — 60 гр.
- какао — 50 гр.
- сахар — 150 гр.
- 2 яйца
- мука — 80 гр.
- сода — 1/2 ч.л.
- молоко — 120 мл.
- молоко — 160 мл. (для пропитки, можно больше)
- глазурь:
- сахарная пудра — 100 гр.
- какао — 100 гр.
- молоко — 200 мл.
- соль — щепотка
Рецепт приготовления
Советы:
Поставить сковороду на средний огонь и хорошо ее прокалить, кинуть на сковороду сливочное масло.
В растопленное масло добавить какао и размешать пока масло ещё горячее.
Туда же добавить сахар и яйца.
Хорошо размешать.
Затем добавить муку, соду и молоко.
Ещё раз хорошо замешать тесто.
Сковороду накрыть крышкой, отправить на маленький огонь и готовить от 10 до 20 минут.
В зависимости от размера сковороды.
Готовность торта проверить зубочисткой.
Если она сухая — торт готов, если зубочистка слегка влажная, нужно убрать с огня и накрыть крышкой.
Дать торту остыть и выложить его на тарелку.
Залить торт молоком (160 мл. для пропитки.
Глазурь:
Смешать сахарную пудру, какао, молоко и соль.
Хорошо размешать.
Затем залить глазурью и равномерно распределить.
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