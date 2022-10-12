Четыре вкуса

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Вкусные грибы в сливочно-сырном соусе

Фото к рецепту: Сливочные грибы с сыром

Ингредиенты

  • шампиньоны — 500 гр
  • соевый соус - 150 мл. (в блюдо уйдет 10-15мл)
  • сыр твердый - 50 гр
  • сливки 10% - 200 мл.
  • укроп - 10 гр
  • специи.

Фото рецепта

Сливочные грибы с сыром: шаг 1
1. Для комфортной готовки приготовим все продукты.
Сливочные грибы с сыром: шаг 2
2. Моем грибы и пускаем сыр на терку.
Сливочные грибы с сыром: шаг 3
3. В полиэтиленовый пакет отправляем грибы и соевый соус, после чего на 20 минут в холодильник (периодически можно перемешивать). По итогу не забудьте слить "излишний соевый соус".
Сливочные грибы с сыром: шаг 4
4. Отправляем в чашу грибы, укроп и сливк — Режим "Выпечка" 20 минут. (В ходе готовки желательно пару раз перемешать).
Сливочные грибы с сыром: шаг 5
5. Посыпаем грибочки сыром — Режим "Выпечка" 10 минут.
Сливочные грибы с сыром: шаг 6
6. Кушать подано!
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