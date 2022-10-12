Вкусные грибы в сливочно-сырном соусе

Ингредиенты
- шампиньоны — 500 гр
- соевый соус - 150 мл. (в блюдо уйдет 10-15мл)
- сыр твердый - 50 гр
- сливки 10% - 200 мл.
- укроп - 10 гр
- специи.
Фото рецепта
2. Моем грибы и пускаем сыр на терку.
3. В полиэтиленовый пакет отправляем грибы и соевый соус, после чего на 20 минут в холодильник (периодически можно перемешивать). По итогу не забудьте слить "излишний соевый соус".
4. Отправляем в чашу грибы, укроп и сливк — Режим "Выпечка" 20 минут. (В ходе готовки желательно пару раз перемешать).
5. Посыпаем грибочки сыром — Режим "Выпечка" 10 минут.
6. Кушать подано!
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