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Четыре вкуса

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Рецепт сосисок в лаваше

Ингредиенты

лаваш - 2 шт.

сосиски - 8 шт.

томатная паста

кетчуп

соус

сливки, молоко - 150 мл.

яйцо - 3 шт.

соль

перец

сыр - 100-150 г

сливочное масло

Рецепт приготовления

Нарезаем лаваш на полоски шириной как сосиски.

Форму для запекания смазать сливочным маслом.

Намазать на лаваш любимый соус или кетчуп.

Кладём на край сосиску и заворачиваем в рулет.

Выкладываем все заготовки в форму.

Лучше взять форму для запекания по размеру наших рулетов.

В сливки добавить яйца.

Соль и перец по вкусу.

Перемешать.

Залить сверху сосиски.

Сверху присыпать сыром.

Запекаем при 200° 20 минут.

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