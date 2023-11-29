Рецепт сосисок в лаваше

Ингредиенты
лаваш - 2 шт.
сосиски - 8 шт.
томатная паста
кетчуп
соус
сливки, молоко - 150 мл.
яйцо - 3 шт.
соль
перец
сыр - 100-150 г
сливочное масло
Рецепт приготовления
Нарезаем лаваш на полоски шириной как сосиски.
Форму для запекания смазать сливочным маслом.
Намазать на лаваш любимый соус или кетчуп.
Кладём на край сосиску и заворачиваем в рулет.
Выкладываем все заготовки в форму.
Лучше взять форму для запекания по размеру наших рулетов.
В сливки добавить яйца.
Соль и перец по вкусу.
Перемешать.
Залить сверху сосиски.
Сверху присыпать сыром.
Запекаем при 200° 20 минут.
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