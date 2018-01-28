Закуска из сельди

Селедка сама по себе достаточно вкусное блюдо и рецептов из нее огромное множество.

Новый рецептик приготовления рулетиков из сельди мне так понравился, что теперь готовлю его практически к любому праздничному столу.

Готовится легко и быстро, а получается необыкновенно вкусно и оригинально.

Ингредиенты:

1 малосольная сельдь;

1 небольшой огурец;

100 гр. мягкого сливочного сыра.

Приготовление:

Сельдь отделить от головы, внутренностей, костей и кожицы, Так чтобы получились две филейные половинки.

Филе уложить на пищевую пленку или пакет, слегка отбить кухонным ножом, смазать сыром и посыпать соломкой из нарезанного огурца.

Аккуратно завернуть сельдь с начинкой в плотный рулет и убрать в холодильник на пару часов, для того чтобы он схватился и легко резался.

Перед подачей на стол, достать рулет, нарезать его острым ножом, выложить на блюдо, можно уложить на ломтики хлеба, украсить по своему вкусу.

Приятного аппетита!