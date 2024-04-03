Готовим вкусные яичные рогалики

Ингредиенты
яйца - 4 шт.
крахмал картофельный - 1 ст.л.
сметана - 2 ст.л.
куркума - 0.5 ч.л.
соль - щепотка.
начинка:
сыр плавленый - 1 шт.
сыр твердый - 150 г
перец сладкий - 1 шт.
чеснок - 2 зубчика
укроп - 4 веточки
майонез - 3 ст.л.
Рецепт приготовления
Для блинчиков: в миску вбиваю яйца, добавляю сметану, крахмал, куркуму, соль, перемешиваю венчиком.
На разогретой сковороде с растительным маслом жарю блинчики, примерно наливаю половник, жарю с двух сторон до румяного цвета.
Получается 4 блинчика.
Для начинки: плавленый сырок (подмораживаю), тру на крупной терке, твердый сыр тру на крупной терке, нарезаю мелко сладкий перец, измельчаю чеснок и укроп.
Перец томлю на растительном масле пол минуты (не жарю), чтобы он стал слегка мягким.
Все продукты смешиваю в глубокой миске, заправляю майонезом.
Начинку делю на 4 части.
На блинчик кладу начинку, распределяю по блинчику, стараюсь чтобы середина была без перца, чтобы можно было легко свернуть.
Разрезаю на 8 треугольников и каждый кусочек сворачиваю в рогалик.
Сверху рогалики присыпаю измельченным укропом.
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