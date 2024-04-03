Готовим вкусные яичные рогалики

яйца - 4 шт.

крахмал картофельный - 1 ст.л.

сметана - 2 ст.л.

куркума - 0.5 ч.л.

соль - щепотка.

начинка:

сыр плавленый - 1 шт.

сыр твердый - 150 г

перец сладкий - 1 шт.

чеснок - 2 зубчика

укроп - 4 веточки

майонез - 3 ст.л.

Для блинчиков: в миску вбиваю яйца, добавляю сметану, крахмал, куркуму, соль, перемешиваю венчиком.

На разогретой сковороде с растительным маслом жарю блинчики, примерно наливаю половник, жарю с двух сторон до румяного цвета.

Получается 4 блинчика.

Для начинки: плавленый сырок (подмораживаю), тру на крупной терке, твердый сыр тру на крупной терке, нарезаю мелко сладкий перец, измельчаю чеснок и укроп.

Перец томлю на растительном масле пол минуты (не жарю), чтобы он стал слегка мягким.

Все продукты смешиваю в глубокой миске, заправляю майонезом.

Начинку делю на 4 части.

На блинчик кладу начинку, распределяю по блинчику, стараюсь чтобы середина была без перца, чтобы можно было легко свернуть.

Разрезаю на 8 треугольников и каждый кусочек сворачиваю в рогалик.

Сверху рогалики присыпаю измельченным укропом.