Рецепт вкусного малинового варенья

Ингредиенты
- малина - 3 кг
- сахар - 3 кг
Рецепт приготовления
Малину перебираем, моем и засыпаем сахаром оставляем на несколько часов чтобы малина дала сок.
Лучше оставить на ночь.
Ставим на плиту и на умеренном огне доводим до кипения и варим 15-20 минут, убирая при этом пенку.
Оставляем до полного остывания.
Варим на второй раз.
На умеренном огне доводим до кипения и убирая пену варим 15-20 минут.
Варенье готово.
Раскладываем его по стерилизованным баночкам, оставляем остывать и убираем в прохладное место на хранение.
Приятного аппетита!
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