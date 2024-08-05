Четыре вкуса
ЗавтракОбедПолдникУжинВыпечка и десертыСпеции и приправыИнтересноеДавайте попробуем
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарии
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Четыре вкуса

309 520 подписчиков

Свежие комментарии

  • Анна Морозова
    Очень вкусный торт, но у меня в рецепте 3 коржа разных-с орехом, черносливом и изюмом.Торт "Прекрасная ...
  • Елизавета Иванова
    Там не было ни баклажан,ни помидор, был чудесный соус, рецепт которого держался в секрете, у меня там работала знаком...Баранина с клецка...
  • Елизавета Иванова
    Рецепт не имеет ничего общего с горшочками из "Шайбы"Баранина с клецка...

Рецепт вкусного малинового варенья

Ингредиенты

  • малина - 3 кг
  • сахар - 3 кг

Рецепт приготовления

Малину перебираем, моем и засыпаем сахаром оставляем на несколько часов чтобы малина дала сок.

Лучше оставить на ночь.

Ставим на плиту и на умеренном огне доводим до кипения и варим 15-20 минут, убирая при этом пенку.

Оставляем до полного остывания.

Варим на второй раз.

На умеренном огне доводим до кипения и убирая пену варим 15-20 минут.

Варенье готово.

Раскладываем его по стерилизованным баночкам, оставляем остывать и убираем в прохладное место на хранение.

Приятного аппетита!

Ссылка на первоисточник
обед
заготовки
варенье
рецепты
приготовление
завтрак
рецепты варенья
ужин
вкусно
ягоды
ул. им. Кармалина Н.Н.

Картина дня

наверх