Рецепт вкусного малинового варенья

Малину перебираем, моем и засыпаем сахаром оставляем на несколько часов чтобы малина дала сок.

Лучше оставить на ночь.

Ставим на плиту и на умеренном огне доводим до кипения и варим 15-20 минут, убирая при этом пенку.

Оставляем до полного остывания.

Варим на второй раз.

На умеренном огне доводим до кипения и убирая пену варим 15-20 минут.

Варенье готово.

Раскладываем его по стерилизованным баночкам, оставляем остывать и убираем в прохладное место на хранение.

Приятного аппетита!