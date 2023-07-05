Рецепт вкусной пиццы на сковородке

Маслины нарезаем кольцами, колбасу нарезаем слайсами ( у меня копченая ). Помидоры нарезаем кружками. Твердый сыр натираем на крупную терку. В пустой чаше смешиваем: яйца, майонез, сметану, соль, сахар, разрыхлитель.

Перемешиваем. Добавляем заранее просеянную муку и все хорошенечко перемешиваем.

Ставим сковороду на огонь, смазываем ее растительным маслом и выливаем тесто. Делаем огонь меньше, чтобы тесто не сгорело, и накрываем сковороду крышкой, чтобы тесто хорошо схватилось.

Когда тесто схватилось и уже при прикосновении не проминается, выкладываем кетчуп и размазываем его по поверхности теста. На кетчуп кладем колбасу, маслины, помидоры, сыр. Накрываем пиццу крышкой и готовим до готовности.

После того как сыр расплавился, быстро извлекаем пиццу из сковороды, нарезаем и подаем к столу.

Кушать подано!