Рецепт вкусной пиццы на сковородке

Ингредиенты
- маслины - 15 шт.
- яйца - 3 шт.
- колбаса - 80 г.
- кетчуп - 70 г.
- сметана - 100 г.
- майонез - 70 г.
- мука - 130 г.
- твердый сыр - 100 г.
- помидоры - 100 г.
- растительное масло - 2 ст.л.
- сахар - 1 ст.л.
- соль - 0, 5 ч.л.
- разрыхлитель - 0, 5 ч.л.
- черный молотый перец - щепотка
Рецепт приготовления
Маслины нарезаем кольцами, колбасу нарезаем слайсами ( у меня копченая ). Помидоры нарезаем кружками. Твердый сыр натираем на крупную терку. В пустой чаше смешиваем: яйца, майонез, сметану, соль, сахар, разрыхлитель.
Перемешиваем. Добавляем заранее просеянную муку и все хорошенечко перемешиваем.
Ставим сковороду на огонь, смазываем ее растительным маслом и выливаем тесто. Делаем огонь меньше, чтобы тесто не сгорело, и накрываем сковороду крышкой, чтобы тесто хорошо схватилось.
Когда тесто схватилось и уже при прикосновении не проминается, выкладываем кетчуп и размазываем его по поверхности теста. На кетчуп кладем колбасу, маслины, помидоры, сыр. Накрываем пиццу крышкой и готовим до готовности.
После того как сыр расплавился, быстро извлекаем пиццу из сковороды, нарезаем и подаем к столу.
Кушать подано!
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