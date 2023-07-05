Четыре вкуса

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Рецепт вкусной пиццы на сковородке

Фото к рецепту: Домашняя пицца на сковороде

Ингредиенты

  • маслины - 15 шт.
  • яйца - 3 шт.
  • колбаса - 80 г.
  • кетчуп - 70 г.
  • сметана - 100 г.
  • майонез - 70 г.
  • мука - 130 г.
  • твердый сыр - 100 г.
  • помидоры - 100 г.
  • растительное масло - 2 ст.л.
  • сахар - 1 ст.л.
  • соль - 0, 5 ч.л.
  • разрыхлитель - 0, 5 ч.л.
  • черный молотый перец - щепотка

Рецепт приготовления

Маслины нарезаем кольцами, колбасу нарезаем слайсами ( у меня копченая ). Помидоры нарезаем кружками. Твердый сыр натираем на крупную терку. В пустой чаше смешиваем: яйца, майонез, сметану, соль, сахар, разрыхлитель.

Перемешиваем. Добавляем заранее просеянную муку и все хорошенечко перемешиваем.

Ставим сковороду на огонь, смазываем ее растительным маслом и выливаем тесто. Делаем огонь меньше, чтобы тесто не сгорело, и накрываем сковороду крышкой, чтобы тесто хорошо схватилось.

Когда тесто схватилось и уже при прикосновении не проминается, выкладываем кетчуп и размазываем его по поверхности теста. На кетчуп кладем колбасу, маслины, помидоры, сыр. Накрываем пиццу крышкой и готовим до готовности.

После того как сыр расплавился, быстро извлекаем пиццу из сковороды, нарезаем и подаем к столу.

Кушать подано!

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