Классический рецепт сборной солянки

Ингредиенты
говядина на кости - 500 гр.
колбаса копчёная - 150 гр.
карбонат - 150 гр.
сосиски - 4 шт.
огурцы солёные - 150 гр.
лук репчатый - 2 шт.
оливки без косточек - 150 гр.
томатная паста - 2 ст.л.
масло растительное - 3 ст.л.
лавровый лист - 1 шт.
соль
перец душистый
вода - 2.5 л.
для подачи: лимон, сметана, зелень свежая
Рецепт приготовления
1. Говядину кладем в кастрюлю, заливаем холодной водой и доводим до кипения.
Снимаем пену, уменьшаем огонь до минимального.
Добавляем в кастрюлю очищенную луковицу и варим бульон на медленном огне 1,5 часа.
Спустя указанное время добавляем лавровый лист, продолжаем варить бульон еще минут 20.
2. Достаем из бульона готовое мясо и оставляем остужаться.
3. В кастрюле разогреваем растительное масло.
Нарезаем лук на четверть кольца и отправляем в кастрюлю, пассируем.
Как только лук стал прозрачным добавляем томатную пасту и продолжаем обжаривать.
4. Огурчики нарезаем кубиками и добавляем в кастрюлю к луку.
Как только огурцы прогреются доливаем 100 мл. кипятка, накрываем крышкой и тушим.
5. Нарезаем кубиками все мясные продукты и оливки.
Добавляем к в кастрюлю к луку с огурцами.
Солим по вкусу.
Накрываем крышкой и варим на медленном огне 20-30 минут.
6. Мясную сборную солянку с колбасой подаем, добавив в тарелку пару ломтиков лимона, сметану и мелко порезанную зелень.
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