Классический рецепт сборной солянки

говядина на кости - 500 гр.

колбаса копчёная - 150 гр.

карбонат - 150 гр.

сосиски - 4 шт.

огурцы солёные - 150 гр.

лук репчатый - 2 шт.

оливки без косточек - 150 гр.

томатная паста - 2 ст.л.

масло растительное - 3 ст.л.

лавровый лист - 1 шт.

соль

перец душистый

вода - 2.5 л.

для подачи: лимон, сметана, зелень свежая

Рецепт приготовления

1. Говядину кладем в кастрюлю, заливаем холодной водой и доводим до кипения.

Снимаем пену, уменьшаем огонь до минимального.

Добавляем в кастрюлю очищенную луковицу и варим бульон на медленном огне 1,5 часа.

Спустя указанное время добавляем лавровый лист, продолжаем варить бульон еще минут 20.

2. Достаем из бульона готовое мясо и оставляем остужаться.

3. В кастрюле разогреваем растительное масло.

Нарезаем лук на четверть кольца и отправляем в кастрюлю, пассируем.

Как только лук стал прозрачным добавляем томатную пасту и продолжаем обжаривать.

4. Огурчики нарезаем кубиками и добавляем в кастрюлю к луку.

Как только огурцы прогреются доливаем 100 мл. кипятка, накрываем крышкой и тушим.

5. Нарезаем кубиками все мясные продукты и оливки.

Добавляем к в кастрюлю к луку с огурцами.

Солим по вкусу.

Накрываем крышкой и варим на медленном огне 20-30 минут.

6. Мясную сборную солянку с колбасой подаем, добавив в тарелку пару ломтиков лимона, сметану и мелко порезанную зелень.