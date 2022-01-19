Четыре вкуса

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Вкусные налистники с домашним сыром

Фото к рецепту: Налистники с домашним сыром

Ингредиенты

молоко — 200 мл.

яйцо куриное — 2 шт

мука пшеничная / мука — 4 ст.л.

соль

масло оливковое — 1 ст.л.

сыр творожный — 100 гр.

Рецепт приготовления

1. В глубокую посуду вливаем молоко, яйца, добавляем муку, солим по вкусу, перемешиваем.

Затем добавляем ст. ложку оливкового масла и снова хорошенько перемешиваем до однородной массы.

В тесте не должно быть комочков.

2. Сковороду ставим на плиту.

Наливаем немножко оливкового масла.

Наливаем тесто на поверхность сковороды и жарим блинчик по минуте с каждой стороны.

3. В середину налистника кладем сыр и заворачиваем в конвертик.

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