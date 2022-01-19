Вкусные налистники с домашним сыром

Ингредиенты
молоко — 200 мл.
яйцо куриное — 2 шт
мука пшеничная / мука — 4 ст.л.
соль
масло оливковое — 1 ст.л.
сыр творожный — 100 гр.
Рецепт приготовления
1. В глубокую посуду вливаем молоко, яйца, добавляем муку, солим по вкусу, перемешиваем.
Затем добавляем ст. ложку оливкового масла и снова хорошенько перемешиваем до однородной массы.
В тесте не должно быть комочков.
2. Сковороду ставим на плиту.
Наливаем немножко оливкового масла.
Наливаем тесто на поверхность сковороды и жарим блинчик по минуте с каждой стороны.
3. В середину налистника кладем сыр и заворачиваем в конвертик.
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