Четыре вкуса

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Чашушули

Чашушули

Чашушули — это невероятно ароматные и довольное острое мясо. Чашушули блюдо грузинской кухни и оно отличается особо колоритным вкусом. Настоящие ценители мяса обязательно оценят.

Ингредиенты:

  • свинина — 0,5 килограмма;
  • лук — 6 штук;
  • помидоры — 5 штук;
  • перец красный острый — 1 стручок;
  • чеснок — 5 зубков;
  • вино белое — 1 стакан;
  • вода — 0,5 стакана;
  • уксус 9 % — 2 столовые ложки;
  • растительное масло;
  • по желанию пару ложек острой аджики.

Чашушули. Пошаговый рецепт

  1. Нарежьте мясо небольшими кусочками.
  2. Выложите в глубокую сковороду, добавьте вино и тушите 20 минут под закрытой крышкой на маленьком огне.
  3. Затем влейте воду и тушите еще 10 минут, но уже крышкой не накрывайте.
  4. Лук нарежьте полукольцами и добавьте к мясу.
  5. Через пару минут добавить нарезанные помидоры, чеснок, измельченный стручок острого перца без семян, уксус. По желанию добавьте несколько ложек аджики. Все хорошо перемешайте и готовьте ещё 5 минут.

Чашушули подавать горячим, добавив любимой зелени. Огненно вкусно!

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