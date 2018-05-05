Чашушули — это невероятно ароматные и довольное острое мясо. Чашушули блюдо грузинской кухни и оно отличается особо колоритным вкусом. Настоящие ценители мяса обязательно оценят.

Ингредиенты:

свинина — 0,5 килограмма;

лук — 6 штук;

помидоры — 5 штук;

перец красный острый — 1 стручок;

чеснок — 5 зубков;

вино белое — 1 стакан;

вода — 0,5 стакана;

уксус 9 % — 2 столовые ложки;

растительное масло;

по желанию пару ложек острой аджики.

Чашушули. Пошаговый рецепт

Нарежьте мясо небольшими кусочками. Выложите в глубокую сковороду, добавьте вино и тушите 20 минут под закрытой крышкой на маленьком огне. Затем влейте воду и тушите еще 10 минут, но уже крышкой не накрывайте. Лук нарежьте полукольцами и добавьте к мясу. Через пару минут добавить нарезанные помидоры, чеснок, измельченный стручок острого перца без семян, уксус. По желанию добавьте несколько ложек аджики. Все хорошо перемешайте и готовьте ещё 5 минут.

Чашушули подавать горячим, добавив любимой зелени. Огненно вкусно!

