Чашушули — это невероятно ароматные и довольное острое мясо. Чашушули блюдо грузинской кухни и оно отличается особо колоритным вкусом. Настоящие ценители мяса обязательно оценят.
Ингредиенты:
- свинина — 0,5 килограмма;
- лук — 6 штук;
- помидоры — 5 штук;
- перец красный острый — 1 стручок;
- чеснок — 5 зубков;
- вино белое — 1 стакан;
- вода — 0,5 стакана;
- уксус 9 % — 2 столовые ложки;
- растительное масло;
- по желанию пару ложек острой аджики.
Чашушули. Пошаговый рецепт
- Нарежьте мясо небольшими кусочками.
- Выложите в глубокую сковороду, добавьте вино и тушите 20 минут под закрытой крышкой на маленьком огне.
- Затем влейте воду и тушите еще 10 минут, но уже крышкой не накрывайте.
- Лук нарежьте полукольцами и добавьте к мясу.
- Через пару минут добавить нарезанные помидоры, чеснок, измельченный стручок острого перца без семян, уксус. По желанию добавьте несколько ложек аджики. Все хорошо перемешайте и готовьте ещё 5 минут.
Чашушули подавать горячим, добавив любимой зелени. Огненно вкусно!
Свежие комментарии