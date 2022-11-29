Готовим вкусный и простой салат на Новый год

Рецепт приготовления

Говядину нарезаем на кусочки. Также нарезаем огурцы. Натираем на тёрке сыр и яйца, отделив белки от желтков.

Для заправки смешиваем сметану, горчицу и лимонный сок. Подсаливаем и перемешиваем.

Выкладываем говядину, смазываем заправкой. Заправкой рисуем сеточку. Далее слой огурцов и также смазываем заправкой. Следующий слой сыра. Затем слой желтков, смазанный заправкой, и слой белков.

Накрываем пленкой и убираем в холодильник на 1-2 часа. Украшаем укропом и зёрнами граната.