Готовим вкусный и простой салат на Новый год

Ингредиенты
- - 400 гр. вареной говядины
- - 150 гр. маринованных огурцов
- - 100 гр. сыра
- - 3 вареных яйца
- - 2 ст.л. сметаны
- - 1 ч.л. горчицы
- - 1 ч.л. лимонного сока
Рецепт приготовления
Говядину нарезаем на кусочки. Также нарезаем огурцы. Натираем на тёрке сыр и яйца, отделив белки от желтков.
Для заправки смешиваем сметану, горчицу и лимонный сок. Подсаливаем и перемешиваем.
Выкладываем говядину, смазываем заправкой. Заправкой рисуем сеточку. Далее слой огурцов и также смазываем заправкой. Следующий слой сыра. Затем слой желтков, смазанный заправкой, и слой белков.
Накрываем пленкой и убираем в холодильник на 1-2 часа. Украшаем укропом и зёрнами граната.
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