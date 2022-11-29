Четыре вкуса

308 961 подписчик

Свежие комментарии

Готовим вкусный и простой салат на Новый год

Фото к рецепту: Вкусного и простого салата на новый год 2023

Ингредиенты

  • - 400 гр. вареной говядины
  • - 150 гр. маринованных огурцов
  • - 100 гр. сыра
  • - 3 вареных яйца
  • - 2 ст.л. сметаны
  • - 1 ч.л. горчицы
  • - 1 ч.л. лимонного сока

Рецепт приготовления

Говядину нарезаем на кусочки. Также нарезаем огурцы. Натираем на тёрке сыр и яйца, отделив белки от желтков.

Для заправки смешиваем сметану, горчицу и лимонный сок. Подсаливаем и перемешиваем.

Выкладываем говядину, смазываем заправкой. Заправкой рисуем сеточку. Далее слой огурцов и также смазываем заправкой. Следующий слой сыра. Затем слой желтков, смазанный заправкой, и слой белков.

Накрываем пленкой и убираем в холодильник на 1-2 часа. Украшаем укропом и зёрнами граната.

Ссылка на первоисточник
мясообедрецептыприготовлениеужинсалатыедаготовить простовкусноготовитькулинарияовощи

Картина дня

наверх