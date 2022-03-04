Готовим вкусный сырный суп с колбасками

1. Для комфортной готовки приготовим все продукты.

2. Сыр режем на маленькие кубики. Колбаски или соломкой, или кольцами/полукольцами. Мелко шинкуем лук, морковь и чеснок.

3. Отправляем в чашу масло, лук, морковь и чеснок — Режим «Жарка» 10 минут (Не забываем перемешивать каждые 2-3 минуты).

4. Добавляем в чашу картофель, колбаски, воду и специи (соль и перец по вкусу) - Режим «Суп» 60 минут.

5. Добавляем в чашу сыр — Режим «Суп» 10 минут.