Четыре вкуса

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Готовим вкусный сырный суп с колбасками

Фото к рецепту: Сырный суп с колбасками

Ингредиенты

плавленый сыр – 180 гр. (2 шт. )

колбаски (охотничьи) — 200 гр.

картофель - 300 гр.

морковь — 100 гр.

лук — 100 гр.

чеснок — 5 гр.

вода — 1.5 л.

растительное масло - 30 мл.

специи

фото рецепта

Сырный суп с колбасками: шаг 1
1. Для комфортной готовки приготовим все продукты.
Сырный суп с колбасками: шаг 2
2. Сыр режем на маленькие кубики. Колбаски или соломкой, или кольцами/полукольцами. Мелко шинкуем лук, морковь и чеснок.
Сырный суп с колбасками: шаг 3
3. Отправляем в чашу масло, лук, морковь и чеснок — Режим «Жарка» 10 минут (Не забываем перемешивать каждые 2-3 минуты).
Сырный суп с колбасками: шаг 4
4. Добавляем в чашу картофель, колбаски, воду и специи (соль и перец по вкусу) - Режим «Суп» 60 минут.
Сырный суп с колбасками: шаг 5
5. Добавляем в чашу сыр — Режим «Суп» 10 минут.
Сырный суп с колбасками: шаг 6
Кушать подано!

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