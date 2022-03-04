Готовим вкусный сырный суп с колбасками

Ингредиенты
плавленый сыр – 180 гр. (2 шт. )
колбаски (охотничьи) — 200 гр.
картофель - 300 гр.
морковь — 100 гр.
лук — 100 гр.
чеснок — 5 гр.
вода — 1.5 л.
растительное масло - 30 мл.
специи
фото рецепта
1. Для комфортной готовки приготовим все продукты.
2. Сыр режем на маленькие кубики. Колбаски или соломкой, или кольцами/полукольцами. Мелко шинкуем лук, морковь и чеснок.
3. Отправляем в чашу масло, лук, морковь и чеснок — Режим «Жарка» 10 минут (Не забываем перемешивать каждые 2-3 минуты).
4. Добавляем в чашу картофель, колбаски, воду и специи (соль и перец по вкусу) - Режим «Суп» 60 минут.
5. Добавляем в чашу сыр — Режим «Суп» 10 минут.
Кушать подано!
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