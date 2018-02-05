Хоппель поппель

Hoppelpoppel — это как минимум 5 в одном. Сливочный десерт с яйцами, напиток с теми же составляющими и ромом, второе блюдо с картофелем, имя героя в книге «Хоппельпоппель — где ты есть?» и быстрый парный танец финского происхождения. Сегодня речь у нас пойдет о напитке с данным названием. Зимой нам просто необходимо что-то согревающее, мягкое, с пряными нотками и чудным ароматом. Этот напиток — именно то, что нам надо. Ром или коньяк тут играют лишь вторичную роль, для аромата, так что с ними перебарщивать не стоит. напиток имеет шелковистую, нежную текстуру и особенно понравится любителям заварного крема :).