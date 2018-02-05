Хоппель поппель

Hoppelpoppel — это как минимум 5 в одном. Сливочный десерт с яйцами, напиток с теми же составляющими и ромом, второе блюдо с картофелем, имя героя в книге «Хоппельпоппель — где ты есть?» и быстрый парный танец финского происхождения. Сегодня речь у нас пойдет о напитке с данным названием. Зимой нам просто необходимо что-то согревающее, мягкое, с пряными нотками и чудным ароматом. Этот напиток — именно то, что нам надо. Ром или коньяк тут играют лишь вторичную роль, для аромата, так что с ними перебарщивать не стоит. напиток имеет шелковистую, нежную текстуру и особенно понравится любителям заварного крема :).
Ингредиенты:
- 500 мл молока
- 1 стручок ванили
- 2-3 ст.л. сахара
- 1 ч.л. крахмала
- 3 желтка
- Ром или коньяк – по вкусу (я взяла 1 ч.л.)
- Мускатный орех и корица – по вкусу
- Для подачи:
- 200 г жирных сливок
- 1 ч.л. сахарной пудры
- Мускатный орех, корица – по вкусу
Инструкция
- Молоко вливаем в кастрюльку, добавляем сахар. Ванильный стручок разрезаем пополам, вынимаем семена и кладем вместе с семенами в кастрюлю. Доводим молоко до кипения, снимаем с огня и оставляем настояться 30 минут. 2 ст.л. остывшего молока смешиваем с крахмалом и вливаем в основную смесь, постоянно помешивая венчиком. Снова ставим молоко на огонь, добавляем желтки, коньяк и специи, прогреваем до загустения, продолжая взбивать и не доводя до кипения. Снимаем с огня, разливаем напиток порционно. Сливки взбиваем с сахарной пудрой и раскладываем по чашкам. Посыпаем верхушку мускатным орехом и корицей. Можно подавать. Приятного аппетита!
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