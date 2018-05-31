Оригинальный и вкусный салат из обжаренной цветной капусты с орехами и клюквой – идея для легкого ужина.

Этот простой в приготовлении, но оригинальный салат ты можешь подавать как в теплом, так и в холодном виде.

Как приготовить салат из цветной капусты с орехами

Цветную капусту разбери на соцветия и отвари 5 минут, затем слей на дуршлаг и обжарь на сковороде с оливковым маслом, посолив и поперчив по вкусу. После выложи в тарелку и оставь остыть. Добавь к капусте нарезанный кубиками лук, вяленую клюкву, измельченные орехи и травы. Заправь оливковым маслом и аккуратно перемешай. Готовый салат сбрызни лимонным соком.

Он прекрасно дополнит различные мясные блюда, а также может стать и самостоятельным ужином.