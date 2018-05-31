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Четыре вкуса

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Салат из цветной капусты с орехами

салат из цветной капусты

Оригинальный и вкусный салат из обжаренной цветной капусты с орехами и клюквой – идея для легкого ужина.

ИНГРЕДИЕНТЫ

  • 500 г цветной капусты
  • небольшая синяя луковица
  • 60 г вяленой клюквы
  • 40 г грецких орехов
  • 1 ч. л. лимонного сока
  • соль и перец по вкусу
  • сухие прованские травы
  • оливковое масло

Этот простой в приготовлении, но оригинальный салат ты можешь подавать как в теплом, так и в холодном виде.

Он прекрасно дополнит различные мясные блюда, а также может стать и самостоятельным ужином.

Как приготовить салат из цветной капусты с орехами

  1. Цветную капусту разбери на соцветия и отвари 5 минут, затем слей на дуршлаг и обжарь на сковороде с оливковым маслом, посолив и поперчив по вкусу. После выложи в тарелку и оставь остыть.
  2. Добавь к капусте нарезанный кубиками лук, вяленую клюкву, измельченные орехи и травы. Заправь оливковым маслом и аккуратно перемешай. Готовый салат сбрызни лимонным соком.
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