Оригинальный и вкусный салат из обжаренной цветной капусты с орехами и клюквой – идея для легкого ужина.
ИНГРЕДИЕНТЫ
- 500 г цветной капусты
- небольшая синяя луковица
- 60 г вяленой клюквы
- 40 г грецких орехов
- 1 ч. л. лимонного сока
- соль и перец по вкусу
- сухие прованские травы
- оливковое масло
Этот простой в приготовлении, но оригинальный салат ты можешь подавать как в теплом, так и в холодном виде.
Как приготовить салат из цветной капусты с орехами
- Цветную капусту разбери на соцветия и отвари 5 минут, затем слей на дуршлаг и обжарь на сковороде с оливковым маслом, посолив и поперчив по вкусу. После выложи в тарелку и оставь остыть.
- Добавь к капусте нарезанный кубиками лук, вяленую клюкву, измельченные орехи и травы. Заправь оливковым маслом и аккуратно перемешай. Готовый салат сбрызни лимонным соком.
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