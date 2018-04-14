Четыре вкуса

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Кукурузная каша в мультиварке на молоке

Кукурузная каша в мультиварке на молоке, это просто, быстро и вкусно. Пока Вы занимаетесь своими делами, вкусный завтрак будет готов.
Кукурузная каша в мультиварке на молоке
Ингредиенты:
  • Молоко 700 мл
  • Кукурузная крупа 150 г
  • Сливочное масло 50 г
  • Соль 1/4 ч. л.
  • Сахар по вкусу
Приготовление:
  1. Кукурузную крупу промыть и обсушить.Кукурузную крупу промыть и обсушить.
  2. Выложить в чашу для мультиварки.Выложить в чашу для мультиварки.
  3. Добавить соль и сливочное масло.
  4. Добавить молоко.Добавить молоко.
  5. Включить режим «Молочная каша» на 30 минут и оставить готовиться кашу. Через 30 минут перемешать и выключить мультиварку.Включить режим «Молочная каша» на 30 минут и оставить готовиться кашу. Через 30 минут перемешать и выключить мультиварку.
  6. Разложить по тарелкам.
  7. Кукурузная каша в мультиварке на молоке готова. Посыпать сахаром по вкусу и украсить ягодами. Подавать к столу.

Приятного аппетита!

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МультиваркиЗавтракГарниры и соусы
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