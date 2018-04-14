Кукурузная каша в мультиварке на молоке, это просто, быстро и вкусно. Пока Вы занимаетесь своими делами, вкусный завтрак будет готов.



Ингредиенты: Молоко 700 мл

Кукурузная крупа 150 г

Сливочное масло 50 г

Соль 1/4 ч. л.

Сахар по вкусу

Приготовление: