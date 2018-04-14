Кукурузная каша в мультиварке на молоке, это просто, быстро и вкусно. Пока Вы занимаетесь своими делами, вкусный завтрак будет готов.
Ингредиенты:
- Молоко 700 мл
- Кукурузная крупа 150 г
- Сливочное масло 50 г
- Соль 1/4 ч. л.
- Сахар по вкусу
Приготовление:
- Кукурузную крупу промыть и обсушить.
- Выложить в чашу для мультиварки.
- Добавить соль и сливочное масло.
- Добавить молоко.
- Включить режим «Молочная каша» на 30 минут и оставить готовиться кашу. Через 30 минут перемешать и выключить мультиварку.
- Разложить по тарелкам.
- Кукурузная каша в мультиварке на молоке готова. Посыпать сахаром по вкусу и украсить ягодами. Подавать к столу.
Приятного аппетита!
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