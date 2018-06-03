Варенье из черники: быстрые рецепты на зиму

Черничное лакомство — кладезь антиоксидантов, пектинов, витаминов и других полезных веществ.

Подготовительный этап

Лесная кисловатая ягода регулирует обмен веществ, повышает остроту зрения. Это естественный антисептик, замедляющий процессы старения, препятствующий повышению уровня сахара в крови и развитию онкологии. Пара ложек десерта помогает избавиться от плохого настроения, хандры уже через две-три минуты после начала чаепития.

Ягоды, особенно слегка перезревшие, надо собирать аккуратно, чтобы не смять. Перерабатывать их следует в этот же день, вначале перебрав и промыв от сора. Недозревшие, с зелеными боками, срывать не стоит — они ухудшат вкус десерта. Чтобы не перепачкать руки, лучше проводить все работы в тонких резиновых перчатках. Учтите еще несколько правил.

Мытье. Промывать собранный урожай надо несколько раз, заливая чистой водой в тазу.

Промывать собранный урожай надо несколько раз, заливая чистой водой в тазу. Форма. Чтобы ягоды остались целыми при варке, их нужно засыпать сахаром, оставить на время, только потом консервировать.

Чтобы ягоды остались целыми при варке, их нужно засыпать сахаром, оставить на время, только потом консервировать. Стерилизация. Банки надо стерилизовать перед закаткой, чтобы не испортить заготовки. Можно проводить обработку паром, кипятком, прокаливать емкости в духовке, микроволновой печи.

Банки надо стерилизовать перед закаткой, чтобы не испортить заготовки. Можно проводить обработку паром, кипятком, прокаливать емкости в духовке, микроволновой печи. Посуда. Для варки лучше использовать медный или латунный таз, кастрюлю из нержавеющей стали. Хранить черничное лакомство желательно в небольших стеклянных банках под железными или пластмассовыми крышками.

Для варки лучше использовать медный или латунный таз, кастрюлю из нержавеющей стали. Хранить черничное лакомство желательно в небольших стеклянных банках под железными или пластмассовыми крышками. Пропорции. Рекомендуется соблюдать указанные в рецептах дозировки ингредиентов, чтобы не испортить вкус десерта.

Самый полезный рецепт

Особенности. Десерт, приготовленный без термической обработки, максимально сохраняет полезные свойства даров леса. Необходимо заранее простерилизовать банки и крышки. Хранят такое лакомство в холодильнике.

Что подготовить:

ягоды — 1 кг;

сахарный песок — 1,5 кг.

Как делать

Перебрать зрелые ягоды (можно брать и слегка переспелые). Промыть два-три раза. Дать каплям воды стечь. Смешать в миске с сахаром. Измельчить в блендере. «Сырое» варенье разложить по стерилизованным банкам, закрыть новыми капроновыми крышками.

Не стоит перекручивать массу железной мясорубкой — витамин С от соприкосновения с металлом разрушается. Если дома нет блендера, лучше размять смесь деревянной толкушкой.

«Пятиминутка»

Особенности. Десерт действительно нужно варить всего пять минут. Это позволит сохранить почти все витамины и минералы, затратив минимум времени на заготовку.

Что подготовить:

спелые ягоды — 1 кг;

сахар — 1,2 кг.

Как делать

Простерилизовать банки в духовке или микроволновке. Вымыть ягоды, пересыпать в дуршлаг, чтоб стекла вода. Переложить в толстодонную кастрюлю, засыпать сахарным песком, поставить на огонь. Варить без воды. Перемешивать, чтобы растворить крупинки. Затем прибавить огонь, вскипятить. Проварить ровно пять минут, снять с плиты, остудить. Разложить по банкам, закатать.

«Желейное» лакомство

Особенности. Рецепт позволяет всего за 25 минут приготовить нежное и вкусное варенье с целыми ягодами. Сироп будет по виду и консистенции напоминать тягучее желе.

Что подготовить:

черника — четыре стакана;

вода — два стакана;

сахарный песок — 1 кг.

Как делать

Целые ягоды промыть, обсушить, откинув на дуршлаг. Воду вскипятить в кастрюле, затем растворить в ней сахар, снова дождаться бурления. Ввести ягоды в сироп. Варить на медленном огне 15 минут, аккуратно помешивая лопаткой. Разлить массу по стерилизованным стеклянным банкам, завинтить крышками. Оставить остывать под полотенцем сутки, перевернув вверх дном.

Поливариации

Комбинируя лесную ягоду и другие плоды, можно получить вкусные, ароматные десерты. Особо мудрить с дозировками не придется — начало у всех рецептов одинаковое. По умолчанию, в каждом варианте берется 1 кг свежей черники.

С лимоном

Что подготовить:

сахар — 1,5 кг;

лимон — один;

перечная мята — четыре веточки.

Как делать

Перебрать и промыть ягоды, засыпать сахаром. С вымытого лимона снять цедру теркой, а из мякоти отжать сок. Ввести сок с цедрой в черничную массу, поставить кастрюлю на огонь. Варить 15 минут после закипания. Промыть и просушить веточки мяты, разломать, бросить в кастрюлю, держать на плите еще пять минут. Расфасовать варенье по стерилизованным банкам, законсервировать.

С апельсином

Что подготовить:

лимон — один;

апельсин — два;

сахар — 0,9 кг;

вода — треть стакана.

Как делать

Промыть продукты, просушить, цитрусы протереть полотенцем. Прокрутить через мясорубку. С апельсинов и лимона цедру перед прокручиванием снимать не нужно. Вмешать в массу сахарный песок. На дно кастрюли налить воды, добавить фруктово-ягодную смесь. Вскипятить. Варить, помешивая, около 20 минут. Разложить по стерильным банкам объемом 250 мл, закупорить. Перевернуть тару, утеплить.

Лимон можно заменить мандаринами, грейпфрутом. Для усиления цитрусового аромата перед окончанием варки добавляют несколько засушенных цветов лаванды, пять-семь листьев перечной мяты или ваниль в порошке.

Со смородиной

Что подготовить:

черная смородина — 1 кг;

сахар — 1,7 кг.

Как делать

Перебрать, промыть и обсушить чернику и смородину. Измельчить по очереди ингредиенты блендером. Соединить ягодое пюре с сахаром, переложить в кастрюлю. Поставить на огонь, дождаться закипания. Варить 20 минут, изредка помешивая. Расфасовать по чистым банкам, закрыть крышками.

Лакомство с черной смородиной можно хранить без закатывания, просто под капроновыми крышками или пергаментной бумагой в холодильнике.

С брусникой

Что подготовить:

брусника спелая — 1 кг;

вода — 400 мл;

сахарный песок — 1,2 кг.

Как делать

Ягоды перебрать, промыть, пробланшировать в кипятке для мягкости. Прокрутить через мясорубку, смешать с водой и сахаром в кастрюле. Варить после закипания на медленном огне до загустения, снимая пену. Расфасовывать ароматную горячую массу по стерилизованным банкам, закрутить.

По этому же рецепту можно сварить варенье с кислой клюквой, яблоками.

С малиной или клубникой

Что подготовить:

малина (или клубника) — 500 г;

сахар — 1,3 кг;

вода — 300 мл.

Как делать

Перебрать ягоды, удалить у малины или клубники плодоножки, промыть и обсушить. Из воды и сахара сварить сироп. В кипящий сироп осторожно всыпать ингредиенты, предварительно порезав самые крупные ягоды клубники пополам или на дольки. Варить десять минут, снимая пену, помешивая. Разлить по стерильным банкам, законсервировать.

С яблоками

Что подготовить:

яблоки сладко-кислые — 800 г;

сахарный песок — 1,5 кг.

Как делать

Промытые ягоды смешать с сахаром, оставить часа на три, чтобы выделился сок. Поставить на огонь, вскипятить, проварить минут десять. Не забывать перемешивать. Всыпать очищенные от сердцевин, семян и кожуры яблоки, порезанные на дольки. Варить еще 20-25 минут. Распределить массу по емкостям объемом 0,5 л, укупорить.

Кулинарные эксперименты

Любителям экспериментов понравятся рецепты, приведенные ниже. В обоих случаях можно использовать как свежие, так и замороженные ягоды.

С желатином

Особенности. Желатин позволяет приготовить густое варенье, консистенцией похожее на джем. Для этого не придется долго уваривать массу, процесс займет всего полчаса. Если добавить чуть больше воды, масса станет напоминать по виду желе.

Что подготовить:

сахар — 750 г;

желатин — одна чайная ложка;

вода — 100 мл;

ягоды — полная литровая банка.

Как делать

Засыпать вымытые ягоды в кастрюле сахаром, чтобы пустили сок. Поставить на маленький огонь, варить десять минут, постоянно помешивая. Как закипит, держать на огне еще десять минут, убирая с поверхности пену ложкой. Развести желатин водой, влить массу в варенье. Варить еще десять минут. Разложить по стерилизованным банкам, закрутить. Перевернуть до остывания.

В мультиварке

Особенности. В многофункциональном кухонном приборе легко приготовить десерт из замороженных ягод. Причем варить его можно как летом, так и зимой. Желательно использовать для готовки режим «Тушение».

Что подготовить:

замороженные ягоды — 1 кг;

лимонный сок — три столовых ложки;

сахар — 0,9 кг.

Как делать

Ягоды переложить в миску, засыпать сахарным песком. Оставить на полчаса. Влить лимонный сок, перемешать, переложить в чашу мультиварки. Установить режим «Тушение» на 45 минут. Перелить горячую массу в банки объемом 250 мл, закатать или закрыть крышками. Хранить в холодильнике.

Готовить десерт можно любым способом, подбирая вариант под свои вкусы и предпочтения. А лучше — заготовить две-три разновидности полезного лакомства, добавив в состав малину, бруснику, яблоки или листья мяты. Главное — заранее простерилизовать посуду, а после — подобрать оптимальную температуру для хранения заготовок.