Готовим вкусный картофельно-грибной суп

Четыре вкуса

Ингредиенты

бульон – 1-1,5 л.

картофель – 300-350 гр.

грибы – 300-350 гр.

сливки – 300 мл.

лук – 100-120 гр.

сливочное масло – 50 гр.

мука – 30-35 гр.

майоран – 1 ч.л.

тмин – 0,5 ч.л.

чеснок – 2-3 зубчика

соль

дополнительное (по желанию) для подачи:

небольшой хлеб – 4-6 шт.

Рецепт приготовления

1. Нарезать лук средним кубиком

2. Обжарить лук на сливочном масле в кастрюле с толстым дном

3. Слегка перетереть тмин в ступке

4. Тмин и майоран добавить к обжаренному луку – обжаривать 1-2 минуты

5. Добавить к луку муку – перемешать и обжаривать 3-4 минуты (до золотистого цвета)

6. Влить в кастрюлю бульон – довести до кипения

7. Нарезать картофель кубиком среднего размера

8. Добавить картофель в кастрюлю, довести до кипения и варить 10 минут

9. Нарезать грибы кубиком среднего размера

10. Добавить грибы в общую кастрюлю, довести до кипения и варить 15-20 минут (до готовности картофеля)

11. Влить в суп сливки и добавить измельченный чеснок – перемешать

12. Добавить соль по вкусу – перемешать

13. Довести Брамборачку до кипения, выключить нагрев и настаивать 10-15 минут

14. Подавать в хлебной тарелке