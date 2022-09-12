Готовим вкусный картофельно-грибной суп

Ингредиенты
бульон – 1-1,5 л.
картофель – 300-350 гр.
грибы – 300-350 гр.
сливки – 300 мл.
лук – 100-120 гр.
сливочное масло – 50 гр.
мука – 30-35 гр.
майоран – 1 ч.л.
тмин – 0,5 ч.л.
чеснок – 2-3 зубчика
соль
дополнительное (по желанию) для подачи:
небольшой хлеб – 4-6 шт.
Рецепт приготовления
1. Нарезать лук средним кубиком
2. Обжарить лук на сливочном масле в кастрюле с толстым дном
3. Слегка перетереть тмин в ступке
4. Тмин и майоран добавить к обжаренному луку – обжаривать 1-2 минуты
5. Добавить к луку муку – перемешать и обжаривать 3-4 минуты (до золотистого цвета)
6. Влить в кастрюлю бульон – довести до кипения
7. Нарезать картофель кубиком среднего размера
8. Добавить картофель в кастрюлю, довести до кипения и варить 10 минут
9. Нарезать грибы кубиком среднего размера
10. Добавить грибы в общую кастрюлю, довести до кипения и варить 15-20 минут (до готовности картофеля)
11. Влить в суп сливки и добавить измельченный чеснок – перемешать
12. Добавить соль по вкусу – перемешать
13. Довести Брамборачку до кипения, выключить нагрев и настаивать 10-15 минут
14. Подавать в хлебной тарелке
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