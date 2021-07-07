Лучшие алкогольные напитки мира, или Что пьют разные народы

Алкогольная карта Европы

В каждой стране есть свои достопримечательности, особенности и кухня. Однако, не только традиционные блюда могут рассказать о культуре народа, но и алкоголь.

Сегодня мы предлагаем вам узнать, что пьют в разных странах Европы!

Великобритания

Британцы известны во всём мире своей любовью к алкоголю. Особенно они жалуют эль — один из видов ароматного пива. Его начали варить в туманной стране ещё в VII столетии, но хмель добавили только в XV веке. Интересно, что эль готовится довольно долго (около 3–4 недель), а некоторые сорта настаиваются порядка 4 месяцев. Для приготовления напитка используется верховое брожение, при котором дрожжи поднимаются на поверхность пива за несколько дней.

Украина

В этой стране популярна медовуха. Да-да, тот самый напиток, который принято пить в день студента. История медовухи берёт своё начало ещё со времён Киевской Руси. Распространение напиток получил на Западной Украине и стал особенно популярным в XX веке. Это произошло из-за того, что в первые годы советской власти при интенсивном развитии пчеловодства часто откачивали «незрелый» мёд, который не подходил для продажи. Тогда пчеловоды решили избежать убытков, разбавляя этот мёд и сбраживая его «дикими» и хлебопекарными дрожжами.

Раньше медовуху пили только по праздникам, а сегодня этот напиток является таким же популярным, как, например, сидр.

Россия

С каким напитком ассоциируется наша страна? Конечно же, с водкой. Крепкий алкогольный напиток любят не только в Сибири, но и в Нью-Йорке. Ведь если водку охладить и поставить к ней правильную закуску, она пьётся так легко, будто вода. Знаете ли вы, что технологию производства этого напитка разработал Технический комитет при Департаменте неокладных сборов ещё в 1890-е годы? Она дошла и до наших дней в практически неизменном виде. Так, сначала готовят смесь воды и спирта-ректификата. Затем жидкость проходит механическую фильтрацию и фильтрацию сквозь активированный уголь.

Как вы уже поняли, основой напитка является спирт-ректификат, получаемый из зернового, зерново-картофельного или картофельного сырья. Однако, есть ещё один ингредиент, влияющий на вкус водки, — вода. Именно от неё на 60% зависит качество напитка. Кстати, мы нашли настоящую водку, которая производится традиционным способом, а в её состав входит вода, питающая сибирские озёра. Название у неё говорящее — «Пять Озёр». С ней любое русское застолье станет весёлым и по-настоящему вкусным!

Португалия

Алкогольной визитной карточкой этой страны, наверное, можно назвать портвейн. Это креплёное вино, которое производится на северо-востоке Португалии в долине реки Дору. Кстати, только вина, созданные по определённой технологии в этом регионе, имеют право называться портвейном.

Как бы странно это ни прозвучало, но первые лучи славы данного вида вина достигли, когда отношения Англии и Франции испортились в XVII веке. Тогда англичанам пришлось осваивать другие рынки вина. Говорят, что первый портвейн попробовали ливерпульские виноторговцы в 1678 году. Их угостили необычным вином, в которое был добавлен коньячный спирт. Англичанам напиток понравился и они назвали его приятным и сладковатым. Так портвейн и начал своё шествие по миру.

Греция

Рецина — смоляное белое вино. Его начали готовить около 2700 лет назад (как минимум). Появился напиток так: когда-то сосуды с вином запечатывали с помощью сосновой смолы для предупреждения контакта с воздухом. Именно эта маленькая деталь придавала вину характерные аромат и вкус. Сегодня смола добавляется на стадии брожения, а после завершения процесса она удаляется. Интересно, что рецинирование разрешено только на территории Греции.

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