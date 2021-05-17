Салат с говядиной и болгарским перцем

Рецепт приготовления

Говядину отварите в посоленной воде до готовности (примерно 1,5-2 часа).

Дайте ей остыть.

Красный (салатный) лук нарежьте полукольцами и разделите на перья.

Обдайте лук кипятком (налить горячую воду и через пол минуты слить).

Мелко нарежьте укроп и добавьте его в чашу с луком.

Немного уксуса добавьте (подойдет любой уксус, мы вязи яблочный).

Соль и перец по вкусу.

Перемешайте и дайте промариноваться 5-10 минут.

Пока настаивается лук, отварную говядину жьте тонкой соломкой.

Положите мясо в салатник.

Болгарский перец нарежьте тонкой соломкой и отправьте в салатник к мясу.

Маринованный красный лук слегка отожмите и выложите в салатник.

Опять посолите и поперчите по вкусу

Смешайте сметану и майонез.

Добавьте в салатник и перемешайте.

Кушать подано!