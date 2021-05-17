Салат с говядиной и болгарским перцем

Ингредиенты
- говядина (мякоть) - 400 гр.
- лук красный - 1 шт.
- перец красный болгарский - 1 шт.
- сметана - 1 ст.л.
- майонез - 2 ст.л.
- уксус яблочный - 2 ст.л.
- соль
- перец черный молотый
Рецепт приготовления
Говядину отварите в посоленной воде до готовности (примерно 1,5-2 часа).
Дайте ей остыть.
Красный (салатный) лук нарежьте полукольцами и разделите на перья.
Обдайте лук кипятком (налить горячую воду и через пол минуты слить).
Мелко нарежьте укроп и добавьте его в чашу с луком.
Немного уксуса добавьте (подойдет любой уксус, мы вязи яблочный).
Соль и перец по вкусу.
Перемешайте и дайте промариноваться 5-10 минут.
Пока настаивается лук, отварную говядину жьте тонкой соломкой.
Положите мясо в салатник.
Болгарский перец нарежьте тонкой соломкой и отправьте в салатник к мясу.
Маринованный красный лук слегка отожмите и выложите в салатник.
Опять посолите и поперчите по вкусу
Смешайте сметану и майонез.
Добавьте в салатник и перемешайте.
Кушать подано!
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