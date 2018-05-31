Куриная печень в духовке

Нежная куриная печень запеченная в духовке, с картофелем и грибами в горшочках. Вкусный ужин, от которого трудно будет устоять.



Ингредиенты: Печень куриная 300 г

Шампиньоны 150 г

Картофель 3-4 шт

Морковь 1 шт

Луковица 1 шт

Сметана 50 г

Растительное масло 2-3 ст. л.

Соль по вкусу

Перец по вкусу

Приготовление: