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Четыре вкуса

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Куриная печень в духовке

Нежная куриная печень запеченная в духовке, с картофелем и грибами в горшочках. Вкусный ужин, от которого трудно будет устоять.
Куриная печень в духовке
Ингредиенты:
  • Печень куриная 300 г
  • Шампиньоны 150 г
  • Картофель 3-4 шт
  • Морковь 1 шт
  • Луковица 1 шт
  • Сметана 50 г
  • Растительное масло 2-3 ст. л.
  • Соль по вкусу
  • Перец по вкусу
Приготовление:

Лук и морковь очистить, лук мелко нашинковать, а морковь нарезать брусочками.Лук и морковь очистить, лук мелко нашинковать, а морковь нарезать брусочками.

Печень промыть, обсушить и нарезать кусочками.Печень промыть, обсушить и нарезать кусочками.

Обжарить на сковороде с растительным маслом лук и морковь, 1-2 минуты.Обжарить на сковороде с растительным маслом лук и морковь, 1-2 минуты.

Добавить печень и готовить 4-5 минут помешивая.Добавить печень и готовить 4-5 минут помешивая.

Добавить грибы, нарезанные ломтиками, посолить и поперчить.Добавить грибы, нарезанные ломтиками, посолить и поперчить.

Картофель очистить и нарезать кубиками.Картофель очистить и нарезать кубиками.

Картофель разложить по горшочкам и немного посолить.Картофель разложить по горшочкам и немного посолить.

Добавить по 2 ст. ложки сметаны в каждый горшочек.Добавить по 2 ст. ложки сметаны в каждый горшочек.

Выложить печень с овощами сверху.Выложить печень с овощами сверху.

Добавить сверху еще по 2 ст. ложки сметаны.Добавить сверху еще по 2 ст. ложки сметаны.

Закрыть крышечками и поставить в духовку на 35-40 минут, при 180 градусах С.Закрыть крышечками и поставить в духовку на 35-40 минут, при 180 градусах С.

Перед подачей добавить зелень по вкусу.Перед подачей добавить зелень по вкусу.

Куриная печень в духовкеКуриная печень в духовке готова. Можно подавать к столу.

Приятного аппетита!

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