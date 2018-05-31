- Печень куриная 300 г
- Шампиньоны 150 г
- Картофель 3-4 шт
- Морковь 1 шт
- Луковица 1 шт
- Сметана 50 г
- Растительное масло 2-3 ст. л.
- Соль по вкусу
- Перец по вкусу
Лук и морковь очистить, лук мелко нашинковать, а морковь нарезать брусочками.
Печень промыть, обсушить и нарезать кусочками.
Обжарить на сковороде с растительным маслом лук и морковь, 1-2 минуты.
Добавить печень и готовить 4-5 минут помешивая.
Добавить грибы, нарезанные ломтиками, посолить и поперчить.
Картофель очистить и нарезать кубиками.
Картофель разложить по горшочкам и немного посолить.
Добавить по 2 ст. ложки сметаны в каждый горшочек.
Выложить печень с овощами сверху.
Добавить сверху еще по 2 ст. ложки сметаны.
Закрыть крышечками и поставить в духовку на 35-40 минут, при 180 градусах С.
Перед подачей добавить зелень по вкусу.
Куриная печень в духовке готова. Можно подавать к столу.
Приятного аппетита!
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