Мясной хлеб — вместо покупной колбасы

Мясной хлеб — отличная замена покупной колбасе. Он получается сытный и вкусный. Отлично подходит для бутербродов к завтраку или на перекус.
Необходимые продукты
- 800 грамм фарша
- 100 грамм сыра
- 1 луковица
- 1 морковь
- 2 яичных белка
- 1 столовая ложка томатной пасты
- пол стакана панировочных сухарей
- соль, перец по вкусу
Начинаем приготовление
- Лук чистим и нарезаем кубиком. Очищенную морковь натираем на терке. Сыр натираем на крупной терке.
- Томатную пасту разводим водой до более жидкого состояния.
- Белки немного взбиваем вилкой.
- В миску кладем фарш, морковь, сыр, лук, панировочные сухари, белки, томатную пасту, соль и перец по вкусу. Все хорошо перемешиваем руками.
- Форму для выпечки смазываем сливочным маслом и смазываем сухарями. Выкладываем в нее мясную массу и утрамбовываем ложкой.
- Заготовку отправляем в духовку, разогретую до 180 градусов. Выпекаем в течение 50 минут.
- Готовый хлеб достаем из духовки и нарезаем кусочками. А потом сразу же подаем к столу.
Приятного аппетита!
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