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Мясной хлеб — вместо покупной колбасы

Мясной хлеб — отличная замена покупной колбасе. Он получается сытный и вкусный. Отлично подходит для бутербродов к завтраку или на перекус.

Необходимые продукты

  • 800 грамм фарша
  • 100 грамм сыра
  • 1 луковица
  • 1 морковь
  • 2 яичных белка
  • 1 столовая ложка томатной пасты
  • пол стакана панировочных сухарей
  • соль, перец по вкусу

Начинаем приготовление

  1. Лук чистим и нарезаем кубиком. Очищенную морковь натираем на терке. Сыр натираем на крупной терке.
  2. Томатную пасту разводим водой до более жидкого состояния.
  3. Белки немного взбиваем вилкой.
  4. В миску кладем фарш, морковь, сыр, лук, панировочные сухари, белки, томатную пасту, соль и перец по вкусу. Все хорошо перемешиваем руками.
  5. Форму для выпечки смазываем сливочным маслом и смазываем сухарями. Выкладываем в нее мясную массу и утрамбовываем ложкой.
  6. Заготовку отправляем в духовку, разогретую до 180 градусов. Выпекаем в течение 50 минут.
  7. Готовый хлеб достаем из духовки и нарезаем кусочками. А потом сразу же подаем к столу.

Мясной хлеб - вместо покупной колбасы

Приятного аппетита!

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