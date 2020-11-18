Мясной хлеб — вместо покупной колбасы

Мясной хлеб — отличная замена покупной колбасе. Он получается сытный и вкусный. Отлично подходит для бутербродов к завтраку или на перекус.

Необходимые продукты

800 грамм фарша

100 грамм сыра

1 луковица

1 морковь

2 яичных белка

1 столовая ложка томатной пасты

пол стакана панировочных сухарей

соль, перец по вкусу

Начинаем приготовление

Лук чистим и нарезаем кубиком. Очищенную морковь натираем на терке. Сыр натираем на крупной терке. Томатную пасту разводим водой до более жидкого состояния. Белки немного взбиваем вилкой. В миску кладем фарш, морковь, сыр, лук, панировочные сухари, белки, томатную пасту, соль и перец по вкусу. Все хорошо перемешиваем руками. Форму для выпечки смазываем сливочным маслом и смазываем сухарями. Выкладываем в нее мясную массу и утрамбовываем ложкой. Заготовку отправляем в духовку, разогретую до 180 градусов. Выпекаем в течение 50 минут. Готовый хлеб достаем из духовки и нарезаем кусочками. А потом сразу же подаем к столу.

Приятного аппетита!