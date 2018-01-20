Как сделать домашнюю колбасу без единого кусочка сала?

Хотите приготовить пряную и ароматную домашнюю колбасу без единого кусочка сала? Это невероятно вкусно! Поверьте, после того, как вы попробуете эту колбасу – навсегда откажитесь от магазинной!
Рецепт очень простой и не требует особых ингредиентов. Побалуйте семью вкусненьким уже сегодня. Когда готовил эту колбасу впервые, волновался: ну не верилось мне, что можно сделать в домашних условиях продукт, ничем не уступающий по эстетичности и вкусовым качествам покупной колбасе.
Скажу, что не разочаровался в рецепте ни разу! Всегда получается первоклассная закуска.
Ингредиенты:
- 1,5 кг говядины
- 2 кг разделанных куриных бедер без косточек
- 75 г соли
- 350 мл бульона
- 1 ст. л. мёда
- 2 ст. л. паприки
- 1 ст. л. черного крупно молотого перца
- 0,5 ст. л. мускатного ореха
- 1 ст. л. сушеного чеснока
- 1 ст. л. сушеного укропа
- 1 ст. л. сушеного базилика
- черный перец горошком для бульона
- оболочка для колбас (например, полиамидная толщиной 60 мм)
Приготовление
- Отдели куриное мясо от костей и кожи. Из костей приготовь бульон с добавление черного перца горошком и соли. Процеди его и поставь в холодильник.
- Возьми половину говяжьего мяса и более жирную часть вместе с кожей из куриных бедрышек, пропусти через мясорубку с мелкой решеткой. Остальную говядину и куриное мясо нарежь кубиками размером примерно 2 см.
- Соедини фарш с рубленым мясом, добавь мёд, перемешай. В сухой миске соедини соль и специи, добавь эту смесь в фарш. Вымешай его хорошенько, понемногу добавляя холодный бульон.
- Плотно набей оболочку для колбас фаршем, следи, чтобы внутрь не попал воздух. Если воздух всё-таки попал, проткни это место тонкой иглой. Перевяжи концы. Оболочка для домашней колбасы должна быть качественной, от этого зависит успех всего мероприятия!
- Подвесь заготовки для колбасы вертикально на 1–2 часа при комнатной температуре.
- Отваривай колбасу при температуре 80–85 градусов 1,5–2 часа.
- Готовое блюдо быстро охлади под холодным душем и подвесь в прохладной комнате на 12 часов.
- После этого заверни колбасу в бумагу и поставь в холодильник.
Опробовав этот рецепт, я рассказал всем друзьям, как сделать колбасу. В разрезе она выглядит шикарно и очень аппетитно, и вкус у колбасы пряный, насыщенный.
От души советую тебе решиться и приготовить это чудо, рубленая домашняя колбаса станет частой гостьей на твоем столе!
Обязательно приготовьте это вкусное мясное блюдо. Ваша семья будет в восторге. Рецепт настолько прост, что справится даже начинающая хозяйка.
Приятного аппетита!
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