Как сделать домашнюю колбасу без единого кусочка сала?

Хотите приготовить пряную и ароматную домашнюю колбасу без единого кусочка сала? Это невероятно вкусно! Поверьте, после того, как вы попробуете эту колбасу – навсегда откажитесь от магазинной!

Рецепт очень простой и не требует особых ингредиентов. Побалуйте семью вкусненьким уже сегодня. Когда готовил эту колбасу впервые, волновался: ну не верилось мне, что можно сделать в домашних условиях продукт, ничем не уступающий по эстетичности и вкусовым качествам покупной колбасе.

Скажу, что не разочаровался в рецепте ни разу! Всегда получается первоклассная закуска.

Ингредиенты:

1,5 кг говядины

2 кг разделанных куриных бедер без косточек

75 г соли

350 мл бульона

1 ст. л. мёда

2 ст. л. паприки

1 ст. л. черного крупно молотого перца

0,5 ст. л. мускатного ореха

1 ст. л. сушеного чеснока

1 ст. л. сушеного укропа

1 ст. л. сушеного базилика

черный перец горошком для бульона

оболочка для колбас (например, полиамидная толщиной 60 мм)

Приготовление

Отдели куриное мясо от костей и кожи. Из костей приготовь бульон с добавление черного перца горошком и соли. Процеди его и поставь в холодильник. Возьми половину говяжьего мяса и более жирную часть вместе с кожей из куриных бедрышек, пропусти через мясорубку с мелкой решеткой. Остальную говядину и куриное мясо нарежь кубиками размером примерно 2 см. Остальную говядину и куриное мясо нарежь кубиками размером примерно 2 см. Соедини фарш с рубленым мясом, добавь мёд, перемешай. В сухой миске соедини соль и специи, добавь эту смесь в фарш. Вымешай его хорошенько, понемногу добавляя холодный бульон. Плотно набей оболочку для колбас фаршем, следи, чтобы внутрь не попал воздух. Если воздух всё-таки попал, проткни это место тонкой иглой. Перевяжи концы. Оболочка для домашней колбасы должна быть качественной, от этого зависит успех всего мероприятия! Подвесь заготовки для колбасы вертикально на 1–2 часа при комнатной температуре. Отваривай колбасу при температуре 80–85 градусов 1,5–2 часа. Готовое блюдо быстро охлади под холодным душем и подвесь в прохладной комнате на 12 часов. После этого заверни колбасу в бумагу и поставь в холодильник.

Опробовав этот рецепт, я рассказал всем друзьям, как сделать колбасу. В разрезе она выглядит шикарно и очень аппетитно, и вкус у колбасы пряный, насыщенный.

От души советую тебе решиться и приготовить это чудо, рубленая домашняя колбаса станет частой гостьей на твоем столе!

Обязательно приготовьте это вкусное мясное блюдо. Ваша семья будет в восторге. Рецепт настолько прост, что справится даже начинающая хозяйка.

Приятного аппетита!