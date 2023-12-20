Вкусное заливное из курицы

Ингредиенты
куриные окорочка - 2 шт. (800 г)
вода – 1,5 л
желатин - 30 г
репчатый лук (мелкий) - 1 шт.
морковь (средняя) - 1 шт.
перец чёрный горошком - 7-10 шт
лавровый лист - 1 шт
куриные яйца – 2 шт
зелёный горошек (консервированный) – 1 б (200 г)
огурцы маринованные (корнишоны) – 2-3 шт
чеснок – 2-6 зубков
укроп – 2 веточки
соль
Рецепт приготовления
В кастрюлю налить 1,5 литров воды, положить в неё куриные окорочка, луковицу и морковь.
Поставить на плиту.
Когда закипит, убрать пену.
Переключить плиту на слабый огонь, накрыть крышкой и варить 30 минут.
Через полчаса извлечь из бульона морковь, отлить в отдельную ёмкость 150 мл. бульона.
Добавить чёрный перец горошком, лавровый лист, соль.
Кастрюлю накрыть крышкой и продолжать варить на слабом огне ещё 30 минут.
Бульон, который отлили, процедить через бумажное полотенце, охладить на балконе или в холодильнике и замочить в нём желатин (если вы используете листовой желатин, бульон отбирать не надо, замачивайте его в ледяной воде).
Тем временем сварился бульон.
Извлекаем окорочка и даём им остыть.
Бульон процеживаем через бумажное полотенце в другую кастрюлю и растворяем в нём набухший желатин.
Наливаем бульон в порционные формы, примерно 0,5-1 см. (я использую пиалы ёмкостью 200 мл.).
На дно каждой пиалы красиво выкладываем кружок отваренного яйца, кружок отваренной моркови, ломтик маринованного огурца, чайную ложку консервированного зелёного горошка.
Отправляем пиалы в холодильник, примерно на 10-15 минут.
Пока слой застывает, снять мясо с окорочков, сложить его в глубокую чашку, через чесночный пресс выдавить к мясу несколько зубчиков чеснока.
Перемешать.
Когда слой застынет, выложить в пиалы подготовленное мясо с чесноком, маленькую веточку укропа, пару кругляшков моркови.
Залить оставшимся бульоном и убрать в холодильник, минимум на 6 часов (я убираю на ночь).
Когда заливное полностью стабилизируется, в глубокую тарелку налить горячую воду, опустить туда пиалу с заливным примерно на 10-15 секунд, аккуратно отодвинуть желе от стенок и перевернуть на блюдо для подачи.
Также такую заливную курочку можно приготовить не порционно, а в большой форме, вкус от этого не изменится.
Кушать подано!
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