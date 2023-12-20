Вкусное заливное из курицы

куриные окорочка - 2 шт. (800 г)

вода – 1,5 л

желатин - 30 г

репчатый лук (мелкий) - 1 шт.

морковь (средняя) - 1 шт.

перец чёрный горошком - 7-10 шт

лавровый лист - 1 шт

куриные яйца – 2 шт

зелёный горошек (консервированный) – 1 б (200 г)

огурцы маринованные (корнишоны) – 2-3 шт

чеснок – 2-6 зубков

укроп – 2 веточки

соль

В кастрюлю налить 1,5 литров воды, положить в неё куриные окорочка, луковицу и морковь.

Поставить на плиту.

Когда закипит, убрать пену.

Переключить плиту на слабый огонь, накрыть крышкой и варить 30 минут.

Через полчаса извлечь из бульона морковь, отлить в отдельную ёмкость 150 мл. бульона.

Добавить чёрный перец горошком, лавровый лист, соль.

Кастрюлю накрыть крышкой и продолжать варить на слабом огне ещё 30 минут.

Бульон, который отлили, процедить через бумажное полотенце, охладить на балконе или в холодильнике и замочить в нём желатин (если вы используете листовой желатин, бульон отбирать не надо, замачивайте его в ледяной воде).

Тем временем сварился бульон.

Извлекаем окорочка и даём им остыть.

Бульон процеживаем через бумажное полотенце в другую кастрюлю и растворяем в нём набухший желатин.

Наливаем бульон в порционные формы, примерно 0,5-1 см. (я использую пиалы ёмкостью 200 мл.).

На дно каждой пиалы красиво выкладываем кружок отваренного яйца, кружок отваренной моркови, ломтик маринованного огурца, чайную ложку консервированного зелёного горошка.

Отправляем пиалы в холодильник, примерно на 10-15 минут.

Пока слой застывает, снять мясо с окорочков, сложить его в глубокую чашку, через чесночный пресс выдавить к мясу несколько зубчиков чеснока.

Перемешать.

Когда слой застынет, выложить в пиалы подготовленное мясо с чесноком, маленькую веточку укропа, пару кругляшков моркови.

Залить оставшимся бульоном и убрать в холодильник, минимум на 6 часов (я убираю на ночь).

Когда заливное полностью стабилизируется, в глубокую тарелку налить горячую воду, опустить туда пиалу с заливным примерно на 10-15 секунд, аккуратно отодвинуть желе от стенок и перевернуть на блюдо для подачи.

Также такую заливную курочку можно приготовить не порционно, а в большой форме, вкус от этого не изменится.

Кушать подано!