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Индийские блины

Индийские блины

Готовить блинчики — это целое искусство! Тонкая работа, требующая концентрации, делает это блюдо по-настоящему ценным. Вот почему видов блинчиков так много, их буквально не сосчитать. Так, индийский хлеб доса не что иное, как знакомые нам блинчики. Правда, приготовлены они из немного другого теста.

Постные блины всегда будут успешным вариантом — такие хрустящие, сытные. Их в Индии подают с острыми соусами и пряностями. В оригинальном рецепте используется замоченный на ночь рис, но мы рекомендуем использовать рисовую муку для экономии времени.

Ингредиенты

    Рисовая мука 160 г
    Горох сухой 200 г
    Вода 200 мл
    Куркума 1 ч. л.
    Красный перец 0,5 ч. л.
    Дижонская горчица 1 ст. л.
    Соль по вкусу

Приготовление

  1. Замочите горох с вечера. Засыпьте его в блендер, залейте водой и измельчите в кашу (или перетрите в ступке).
  2. Замесите тесто с рисовой мукой и солью, после чего оставьте его в теплом месте на пару часов.
  3. Разогрейте сковороду с маслом и приступайте к жарке блинов. На 1 блинчик нужно чуть больше 3 столовых ложек теста. Вылейте тесто на центр сковороды и аккуратно распределите его круговыми движениями.
  4. Выпекайте блинчик пару минут на одной стороне и минуту на другой. Он должен получиться тонким и хрустящим.
Если не повезло найти рисовую муку, ничего страшного! Возьмите в равном количестве рис и горох, замочите их на 8 часов, после чего измельчите в блендере. Получившаяся кашица станет идеальной основой для теста. Подавать блинчики лучше всего с острым томатным соусом.
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