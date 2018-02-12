Ленивые голубцы в панировке

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Отличный рецепт ленивых голубцов, обжаренных в панировочных сухарях.
Ингредиенты
- 1/2 кочана капуста (белокочанная)
- 500 гр. мясной фарш (свиной)
- 200 гр. рисовая крупа
- 2 шт. куриное яйцо
- 2 ломтика хлеб (батон)
- 1 чашка сухари (панировочные)
- 1/2 чашки молоко
- 1 ч.л. паприка
- 1/2 ч.л. перец (смесь перцев)
- по вкусу растительное масло
- по вкусу соль
- Капусту нарезаем и отправляем в кипящую воду на несколько минут, чтобы капуста немного смягчилась. Отправляем в дуршлаг и остужаем. Рис (можно брать любой) промываем, заливаем большим количеством воды, отвариваем не до полной готовности, промываем в холодной воде и откидываем на дуршлаг. Ломтики батона (лучше брать черствый) замачиваем в молоке.
- В большую миску выкладываем подготовленную капусту, вареный рис, готовый фарш, слегка отжатую булку, яйца, перец, паприку и соль (1,5-2 ч.л.).
- Заготовку для голубцов хорошо перемешиваем. Смачиваем руки в воде и формируем котлеты.
- Подготовленные ленивые голубцы порциями обваливаем в сухарях и обжариваем в большом количестве масла на среднем огне с 2-х сторон до красивой коричневой корочки.
- Подаем вкуснейшие ленивые голубцы с любимым соусом и свежим салатом. Приятного аппетита!!!
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