Ленивые голубцы в панировке

Капусту нарезаем и отправляем в кипящую воду на несколько минут, чтобы капуста немного смягчилась. Отправляем в дуршлаг и остужаем. Рис (можно брать любой) промываем, заливаем большим количеством воды, отвариваем не до полной готовности, промываем в холодной воде и откидываем на дуршлаг. Ломтики батона (лучше брать черствый) замачиваем в молоке.