Рецепт вкусной буженины к новогоднему столу

Ингредиенты

свинина - 1 кг

морковь - 1 шт.

горчица - 1 ст.л.

соль - 1 ч.л.

сахар - 1 ст.л.

апельсин - 1 шт.

перец черный - 1 ч.л.

корица - 1 ч.л.

чеснок - 2 зубчика

соевый соус - 50 мл.

терияки соус - 50 мл.

сладкая горчица - 50 гр.

Рецепт приготовления

Первым делом морковь нарезаем полосочками.

Затем в мясе делаем отверстия и запихиваем в них морковь и перевязываем мясо при помощи нитки.

Затем из апельсина снимаем цедру и отправляем ее в вакуумный пакет.

Туда же добавляем горчицу, перец, корицу, сахар, соль, натертый чеснок.

В пакет кладем мясо, добавляем соевый и терияки соус.

Выкачиваем весь воздух и отправляем в духовой шкаф при 65 градусах на 3 часа.

После чего буженину глазируем сладкой горчицей и отправляем в духовой шкаф при 200 градусах на 20 минут.