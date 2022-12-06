Рецепт вкусной буженины к новогоднему столу

Ингредиенты
свинина - 1 кг
морковь - 1 шт.
горчица - 1 ст.л.
соль - 1 ч.л.
сахар - 1 ст.л.
апельсин - 1 шт.
перец черный - 1 ч.л.
корица - 1 ч.л.
чеснок - 2 зубчика
соевый соус - 50 мл.
терияки соус - 50 мл.
сладкая горчица - 50 гр.
Рецепт приготовления
Первым делом морковь нарезаем полосочками.
Затем в мясе делаем отверстия и запихиваем в них морковь и перевязываем мясо при помощи нитки.
Затем из апельсина снимаем цедру и отправляем ее в вакуумный пакет.
Туда же добавляем горчицу, перец, корицу, сахар, соль, натертый чеснок.
В пакет кладем мясо, добавляем соевый и терияки соус.
Выкачиваем весь воздух и отправляем в духовой шкаф при 65 градусах на 3 часа.
После чего буженину глазируем сладкой горчицей и отправляем в духовой шкаф при 200 градусах на 20 минут.
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