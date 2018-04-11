Утка с пряными фруктами

1. В большую миску нарезать кубиками два неочищенных мандарина, половину яблока и пару долек лайма. Листики от мандаринов положить туда же. Добавить пять зубчиков чеснока, раздавленных ножом, и нарезанную половину луковицы.

2. Веточки мяты, шалфея, розмарина и тимьяна измельчить и тоже всыпать в миску. Добавить по щепотке корицы, соли и перца, хорошо перемешать руками и плотно набить всем этим тушку утки. Зашить утиное брюхо кулинарной нитью или заколоть зубочистками.