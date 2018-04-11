Утка с пряными фруктами

ИНГРЕДИЕНТЫ
- Утка 1 штука
- Мандарины 2 штуки
- Яблоко ½ штуки
- Имбирь 30 г
- Лайм ½ штуки
- Чеснок 5 зубчиков
- Лук ½ головки
- Мята 3 стебля
- Шалфей 2 стебля
- Розмарин 5 стеблей
- Тимьян 3 стебля
- Корица щепотка
- Сахар 100 г
- Инжир 8 штук
- Клюква 100 г
- Сливочное масло 100 г
- Французский багет 1 штука
- Свежемолотый черный перец по вкусу
- Соль по вкусу
- Салат корн по вкусу
ИНСТРУКЦИЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ
- 1. В большую миску нарезать кубиками два неочищенных мандарина, половину яблока и пару долек лайма. Листики от мандаринов положить туда же. Добавить пять зубчиков чеснока, раздавленных ножом, и нарезанную половину луковицы.
- 2. Веточки мяты, шалфея, розмарина и тимьяна измельчить и тоже всыпать в миску. Добавить по щепотке корицы, соли и перца, хорошо перемешать руками и плотно набить всем этим тушку утки. Зашить утиное брюхо кулинарной нитью или заколоть зубочистками.
- 3. Застелить противень бумагой для запекания, положить на нее фаршированную утку и накрыть ее сверху фольгой, прижав края. Поставить в разогретую до 180 градусов духовку и запекать два часа. За двадцать минут до истечения срока увеличить температуру до 200 градусов и снять с утки фольгу.
- 4. Пока утка запекается, приготовить соус: растопить в сотейнике сливочное масло, добавить клюкву, сахар и варить на среднем огне пять минут.
- 5. Разделать утку на небольшие куски, снять мясо с костей. На кусочки багета выложить немного овощей, которыми была нафарширована птица, сверху положить кусочек утки, полить соусом. На вершину пирамиды водрузить дольку инжира, проткнуть шпажкой и украсить листьями корна.
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