Четыре вкуса

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Утка с пряными фруктами

Фото к рецепту: Утка с пряными фруктами

ИНГРЕДИЕНТЫ

  • Утка 1 штука
  • Мандарины 2 штуки
  • Яблоко ½ штуки
  • Имбирь 30 г
  • Лайм ½ штуки
  • Чеснок 5 зубчиков
  • Лук ½ головки
  • Мята 3 стебля
  • Шалфей 2 стебля
  • Розмарин 5 стеблей
  • Тимьян 3 стебля
  • Корица щепотка
  • Сахар 100 г
  • Инжир 8 штук
  • Клюква 100 г
  • Сливочное масло 100 г
  • Французский багет 1 штука
  • Свежемолотый черный перец по вкусу
  • Соль по вкусу
  • Салат корн по вкусу

ИНСТРУКЦИЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ

  • 1. В большую миску нарезать кубиками два неочищенных мандарина, половину яблока и пару долек лайма. Листики от мандаринов положить туда же. Добавить пять зубчиков чеснока, раздавленных ножом, и нарезанную половину луковицы. Утка с пряными фруктами
  • 2. Веточки мяты, шалфея, розмарина и тимьяна измельчить и тоже всыпать в миску. Добавить по щепотке корицы, соли и перца, хорошо перемешать руками и плотно набить всем этим тушку утки. Зашить утиное брюхо кулинарной нитью или заколоть зубочистками. Утка с пряными фруктами
  • 3. Застелить противень бумагой для запекания, положить на нее фаршированную утку и накрыть ее сверху фольгой, прижав края. Поставить в разогретую до 180 градусов духовку и запекать два часа. За двадцать минут до исте­чения срока увеличить температуру до 200 градусов и снять с утки фольгу.
  • 4. Пока утка запекается, приготовить соус: растопить в сотейнике сливочное масло, добавить клюкву, сахар и варить на среднем огне пять минут.
  • 5. Разделать утку на небольшие куски, снять мясо с костей. На кусочки багета выложить немного овощей, которыми была нафарширована птица, сверху положить кусочек утки, полить соусом. На вершину пирамиды водрузить дольку инжира, проткнуть шпажкой и украсить листьями корна.
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