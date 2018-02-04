Вареное сгущенное молоко Дульсе де лече очень популярно в странах Латинской Америки. В переводе с испанского название означает «сладкое молоко». Этот вареное сгущенное молоко является начинкой для знаменитого печенья Альфахорес, которое является любимой сладостью в Перу, Испании и Аргентине. Данной сладостью можно дополнять любые коктейли, мороженое, кексы, кремы для тортов и т.д. Мне такой вариант сгущенного молока понравился гораздо больше, чем привычное для всех вареное сгущенное молоко, мне оно кажется чересчур сладким. А этот рецепт просто идеален для таких сладкоежек, как я:) Имея в холодильнике баночку этой сладости, вам не захочется никаких конфет:). Не пугайтесь наличия соды в рецепте, в готовим продукте она не чувствуется, благодаря ей молоко быстрее карамелизируется. Еще одним большим плюсом рецепта является то, что вы сами выбираете степень густоты готового молока. В этот раз я готовила его около 1 часа 20 минут и получила довольно густое вареное молоко, а в следующий раз попробую в соусообразном варианте. Готовое молоко можно хранить в холодильнике в закрытой банке.
Из данного количества получаеся примерно 420 г сгущенного молока
Ингредиенты:
- Молоко — 1 л
- Сода — 1 ч.л.
- Корица или ваниль — 1 щепотка
- Сахар — 255 г
Инструкция
- Смешиваем в кастрюле с толстым дном молоко, сахар, соду и ваниль. На среднем огне доводим молоко до кипения (следите, чтобы не убежало). Когда молоко приобретет кремовый цвет (примерно через 20 минут), уменьшаем огонь.
- При медленном кипении и постоянном помешивании варим молоко около 1 часа. 30 минут варки:
- 45 минут
- 55 минут. Если сгущенное молоко снять с огня на 5 – 10 минут раньше, то продукт получится более жидким и прекрасно подойдет в качестве карамельного соуса, который можно добавлять в коктейли, кофе, десерты и поливать им блинчики. Примерно через 1 час 5 минут смесь немного загустеет и станет темно – карамельного цвета. Даже если смесь не загустела через 1 час 10 минут, он загустеет при остывании и после охлаждения в холодильнике. Выключаем огонь и в течение 5 минут перемешиваем сгущенное молоко. Охлаждаем до комнатной температуры, после чего отправляем в холодильник на 1 час.
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