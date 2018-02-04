Вареное сгущенное молоко Дульсе де лече очень популярно в странах Латинской Америки. В переводе с испанского название означает «сладкое молоко». Этот вареное сгущенное молоко является начинкой для знаменитого печенья Альфахорес, которое является любимой сладостью в Перу, Испании и Аргентине. Данной сладостью можно дополнять любые коктейли, мороженое, кексы, кремы для тортов и т.д. Мне такой вариант сгущенного молока понравился гораздо больше, чем привычное для всех вареное сгущенное молоко, мне оно кажется чересчур сладким. А этот рецепт просто идеален для таких сладкоежек, как я:) Имея в холодильнике баночку этой сладости, вам не захочется никаких конфет:). Не пугайтесь наличия соды в рецепте, в готовим продукте она не чувствуется, благодаря ей молоко быстрее карамелизируется. Еще одним большим плюсом рецепта является то, что вы сами выбираете степень густоты готового молока. В этот раз я готовила его около 1 часа 20 минут и получила довольно густое вареное молоко, а в следующий раз попробую в соусообразном варианте. Готовое молоко можно хранить в холодильнике в закрытой банке.

Из данного количества получаеся примерно 420 г сгущенного молока