Четыре вкуса

306 805 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Starikan Старенький
    Котлеты в духовке
  • Леонид
    Спасибо! и давно жарю блины на кокосовом масле, вкуснотища!Блинные трубочки ...
  • danil
    qwerttЧто вкусного приг...

Вареное сгущенное молоко Дульсе де лече

Вареное сгущенное молоко Дульсе де лече очень популярно в странах Латинской Америки. В переводе с испанского название означает «сладкое молоко». Этот вареное сгущенное молоко является начинкой для знаменитого печенья Альфахорес, которое является любимой сладостью в Перу, Испании и Аргентине. Данной сладостью можно дополнять любые коктейли, мороженое, кексы, кремы для тортов и т.д. Мне такой вариант сгущенного молока понравился гораздо больше, чем привычное для всех вареное сгущенное молоко, мне оно кажется чересчур сладким. А этот рецепт просто идеален для таких сладкоежек, как я:) Имея в холодильнике баночку этой сладости, вам не захочется никаких конфет:). Не пугайтесь наличия соды в рецепте, в готовим продукте она не чувствуется, благодаря ей молоко быстрее карамелизируется. Еще одним большим плюсом рецепта является то, что вы сами выбираете степень густоты готового молока. В этот раз я готовила его около 1 часа 20 минут и получила довольно густое вареное молоко, а в следующий раз попробую в соусообразном варианте. Готовое молоко можно хранить в холодильнике в закрытой банке.

Вареное сгущенное молоко Дульсе де лече

Из данного количества получаеся примерно 420 г сгущенного молока

Ингредиенты:

  • Молоко — 1 л
  • Сода — 1 ч.
    л.
  • Корица или ваниль — 1 щепотка
  • Сахар — 255 г

Инструкция

  1. Вареное сгущенное молоко Дульсе де лечеСмешиваем в кастрюле с толстым дном молоко, сахар, соду и ваниль. На среднем огне доводим молоко до кипения (следите, чтобы не убежало). Когда молоко приобретет кремовый цвет (примерно через 20 минут), уменьшаем огонь.
  2. Вареное сгущенное молоко Дульсе де лечеПри медленном кипении и постоянном помешивании варим молоко около 1 часа. 30 минут варки:
  3. Вареное сгущенное молоко Дульсе де лече45 минут
  4. Вареное сгущенное молоко Дульсе де лече55 минут. Если сгущенное молоко снять с огня на 5 – 10 минут раньше, то продукт получится более жидким и прекрасно подойдет в качестве карамельного соуса, который можно добавлять в коктейли, кофе, десерты и поливать им блинчики. Примерно через 1 час 5 минут смесь немного загустеет и станет темно – карамельного цвета. Даже если смесь не загустела через 1 час 10 минут, он загустеет при остывании и после охлаждения в холодильнике. Выключаем огонь и в течение 5 минут перемешиваем сгущенное молоко. Охлаждаем до комнатной температуры, после чего отправляем в холодильник на 1 час.
Ссылка на первоисточник
Выпечка и десертыКонсервированиеГарниры и соусы
22
Обсудить
Материал, выбранный редакторами МиртесенSnatch

Как картофельные чипсы появились из-за шутки повара над миллионером

Читать
Почему у меня всегда получается идеальный манник на кефире: 5 тонкостей, которые всегда срабатывают
Материал, выбранный редакторами МиртесенСкатерть-Самобранка

Почему у меня всегда получается идеальный манник на кефире: 5 тонкостей, которые всегда срабатывают

Соус шаурма по-арабски
Материал, выбранный редакторами МиртесенБУДЕТ ВКУСНО!

Соус шаурма по-арабски

Чебуреки на заварном тесте: тонкие и начинка просвечивает
Материал, выбранный редакторами МиртесенSteak Lovers

Чебуреки на заварном тесте: тонкие и начинка просвечивает

Пасхальное печенье с глазурью
Материал, выбранный редакторами МиртесенКарельские Вести

Пасхальное печенье с глазурью

Пасхальное печенье с глазурью станет не только дополнением к основному праздничному меню, но и поистине украшением вашего стола. А уж как...
Салат и гениальная закуска в одном блюде: убираем из огурца середину и наполняем шпротами
Материал, выбранный редакторами МиртесенSteak Lovers

Салат и гениальная закуска в одном блюде: убираем из огурца середину и наполняем шпротами

Как изменились цены в Крыму на продукты за неделю
Материал, выбранный редакторами МиртесенЛента новостей Крыма

Как изменились цены в Крыму на продукты за неделю

Творожный бездрожжевой кулич. Лучший и идеальный
Материал, выбранный редакторами МиртесенБУДЕТ ВКУСНО!

Творожный бездрожжевой кулич. Лучший и идеальный

Пасха: лучшие идеи украшений с цветами и рецепт кулича от Елены Родительской
Материал, выбранный редакторами МиртесенСам себе мастер

Пасха: лучшие идеи украшений с цветами и рецепт кулича от Елены Родительской

Домашняя колбаса готова за 3 часа: настоящая краковская в духовке
Материал, выбранный редакторами МиртесенSteak Lovers

Домашняя колбаса готова за 3 часа: настоящая краковская в духовке

1
Мука без глютена — какая бывает? Полный список и практические советы
Материал, выбранный редакторами МиртесенФитсевен

Мука без глютена — какая бывает? Полный список и практические советы

Существует несколько причин, по которым люди отказываются от глютена — начиная с наличия целиакции (пищевой аллергии), заканчивая желание...
Курочка в сливочно-грибном соусе
Материал, выбранный редакторами МиртесенМир кулинарии

Курочка в сливочно-грибном соусе

Рецепт котлет с подливой
Материал, выбранный редакторами МиртесенНаш уютный дом

Рецепт котлет с подливой

Лучшие рецепты постных салатов: топ-3
Материал, выбранный редакторами МиртесенВкусняшка

Лучшие рецепты постных салатов: топ-3

Немецкий маковый сырник. Начинка просто фантастическая!
Материал, выбранный редакторами МиртесенВкусняшка

Немецкий маковый сырник. Начинка просто фантастическая!

Вафельный рулет с желе: рецепт без выпечки
Материал, выбранный редакторами МиртесенВкусняшка

Вафельный рулет с желе: рецепт без выпечки

Убивающие пользу чая четыре главные ошибки назвали специалисты
Материал, выбранный редакторами МиртесенЖурнал «Профиль»

Убивающие пользу чая четыре главные ошибки назвали специалисты

Чай считается одним из самых полезных напитков. Регулярное употребление черного и зеленого чая имеет множество преимуществ для здоровья, ...
Запеченная свинина в горчичном соусе со специями
Материал, выбранный редакторами МиртесенВкусняшка

Запеченная свинина в горчичном соусе со специями

Горохово-картофельная острая каша из мультиварки
Материал, выбранный редакторами МиртесенПоварёнок с лучшими рецептами

Горохово-картофельная острая каша из мультиварки

Лучшая свиная рулька в духовке – очень сочная и ароматная!
Материал, выбранный редакторами МиртесенМир кулинарии

Лучшая свиная рулька в духовке – очень сочная и ароматная!

Арабский суп из ложки фарша. Мяса уже не требуется, фарша достаточно для мясного вкуса и густого бульона
Материал, выбранный редакторами МиртесенSteak Lovers

Арабский суп из ложки фарша. Мяса уже не требуется, фарша достаточно для мясного вкуса и густого бульона

Запеченные свиные ребрышки в сладком соусе
Материал, выбранный редакторами МиртесенВажно знать

Запеченные свиные ребрышки в сладком соусе

Рецепты полезных куличей, которые не навредят фигуре
Материал, выбранный редакторами МиртесенСлово и дело

Рецепты полезных куличей, которые не навредят фигуре

Мясные рулетики в сметанно-чесночном соусе: для нежности заворачиваем в мясо сыр
Материал, выбранный редакторами Миртесенsmi.today

Мясные рулетики в сметанно-чесночном соусе: для нежности заворачиваем в мясо сыр

Рыбный суп на скорую руку
Материал, выбранный редакторами МиртесенИдеи рецептов

Рыбный суп на скорую руку

Вкусная тушеная свинина
Материал, выбранный редакторами МиртесенМир кулинарии

Вкусная тушеная свинина

Очень красивый способ покраски яиц на Пасху
Материал, выбранный редакторами МиртесенСделай сам

Очень красивый способ покраски яиц на Пасху

Салат из крабовых палочек по-новому: улучшаем вкус магазинного майонеза чесноком и зеленью
Материал, выбранный редакторами МиртесенSteak Lovers

Салат из крабовых палочек по-новому: улучшаем вкус магазинного майонеза чесноком и зеленью

Холодец со свининой и говядиной
Материал, выбранный редакторами МиртесенМир кулинарии

Холодец со свининой и говядиной

Домашние, хрустящие чебуреки на водке
Материал, выбранный редакторами МиртесенВкус жизни

Домашние, хрустящие чебуреки на водке

Жареный рис с яйцом
Материал, выбранный редакторами МиртесенВкус жизни

Жареный рис с яйцом

Пасхальный кулич всего за час
Материал, выбранный редакторами МиртесенВкус жизни

Пасхальный кулич всего за час

Торт «МЕДОВЫЙ» без РАСКАТКИ КОРЖЕЙ
Материал, выбранный редакторами МиртесенВкус жизни

Торт «МЕДОВЫЙ» без РАСКАТКИ КОРЖЕЙ

Спанакоризо (рис со шпинатом)
Материал, выбранный редакторами МиртесенКухня и дом

Спанакоризо (рис со шпинатом)

Вкуснейшие Футомаки своими руками! Просто обьядение
Материал, выбранный редакторами МиртесенКухня и дом

Вкуснейшие Футомаки своими руками! Просто обьядение

Национальные британские блюда
Материал, выбранный редакторами МиртесенКухня и дом

Национальные британские блюда

Способы проверки подлинности алкогольной продукции
Материал, выбранный редакторами Миртесенinfo-tses

Способы проверки подлинности алкогольной продукции

Ленивая ватрушка по-королевски: готовим творожный пирог без лишних хлопот
Материал, выбранный редакторами МиртесенКарельские Вести

Ленивая ватрушка по-королевски: готовим творожный пирог без лишних хлопот

Готовлю медовые палочки в пост большими партиями, чтобы насытить ораву голодных внуков
Материал, выбранный редакторами МиртесенТак просто

Готовлю медовые палочки в пост большими партиями, чтобы насытить ораву голодных внуков

Воздушные шоколадные маффины – вкусный десерт за 30 минут
Материал, выбранный редакторами МиртесенВкусняшка

Воздушные шоколадные маффины – вкусный десерт за 30 минут

Лаваш и фарш – безумно вкусный и быстрый пирог без всякого теста
Материал, выбранный редакторами МиртесенБУДЕТ ВКУСНО!

Лаваш и фарш – безумно вкусный и быстрый пирог без всякого теста

Жарим омлет и добавляем в капусту: сытный салат к обеду
Материал, выбранный редакторами МиртесенSteak Lovers

Жарим омлет и добавляем в капусту: сытный салат к обеду

Салака, как копчёная в духовке. Выпекаю рыбку в чайной заварке — косточки мягкие и съедобны
Материал, выбранный редакторами МиртесенВаши любимые рецепты

Салака, как копчёная в духовке. Выпекаю рыбку в чайной заварке — косточки мягкие и съедобны

Салат Рафаэло
Материал, выбранный редакторами МиртесенМир кулинарии

Салат Рафаэло

Картина дня

наверх