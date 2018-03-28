Четыре вкуса

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Черный чай с хурмой

Этот волшебный напиток не только порадует вас оригинальным вкусом, но и поможет укрепить иммунитет, защитит вас от простуды.чай с хурмой фото чая с хурмой

Польза хурмы:

Полезные свойства хурмы фрукта трудно перечесть, но все же попробуем.

Благодаря содержащимся в ней веществам, хурма

  • воздействует на микрофлору кишечника, оказывая скрепляющий эффект;
  • полезна при анемии;
  • оказывает тонизирующее и общеукрепляющее действие;
  • повышает работоспособность;
  • улучшает аппетит;
  • успокаивает нервную систему;
  • активно питает сердечную мышцу и укрепляет сердечно-сосудистую систему.

Ежедневное употребление спелой мякоти (в сезон) позволит восполнить дефицит органического йода.

Ингредиенты:

  • вода – 0,5 литра
  • черный чай – 2 ч. ложки
  • хурма – 1 шт.
  • корень имбиря – 2—3 см
  • куркума – 0,5 ч. ложки
  • молотая корица – 0,5 ч. ложки
  • свежесмолотый черный перец – на кончике ножа

Ингредиенты рассчитаны на 2 чашки чая.

Как приготовить чай с хурмой:

  1. Имбирь натрите на терке.
  2. Хурму обдайте кипятком. Если хурма очень спелая, то просто ложкой добавьте мякоть в заварник, если не очень спелая, то нарежьте ее как можно мельче.
  3. Все ингредиенты сложите в заварник и залейте кипятком.
  4. Настаивайте, помешивая 5 минут.
  5. По желанию в чашку можно добавить лимон.
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