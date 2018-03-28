Черный чай с хурмой

Этот волшебный напиток не только порадует вас оригинальным вкусом, но и поможет укрепить иммунитет, защитит вас от простуды.
Польза хурмы:
Полезные свойства хурмы фрукта трудно перечесть, но все же попробуем.
Благодаря содержащимся в ней веществам, хурма
- воздействует на микрофлору кишечника, оказывая скрепляющий эффект;
- полезна при анемии;
- оказывает тонизирующее и общеукрепляющее действие;
- повышает работоспособность;
- улучшает аппетит;
- успокаивает нервную систему;
- активно питает сердечную мышцу и укрепляет сердечно-сосудистую систему.
Ежедневное употребление спелой мякоти (в сезон) позволит восполнить дефицит органического йода.
Ингредиенты:
- вода – 0,5 литра
- черный чай – 2 ч. ложки
- хурма – 1 шт.
- корень имбиря – 2—3 см
- куркума – 0,5 ч. ложки
- молотая корица – 0,5 ч. ложки
- свежесмолотый черный перец – на кончике ножа
Ингредиенты рассчитаны на 2 чашки чая.
Как приготовить чай с хурмой:
- Имбирь натрите на терке.
- Хурму обдайте кипятком. Если хурма очень спелая, то просто ложкой добавьте мякоть в заварник, если не очень спелая, то нарежьте ее как можно мельче.
- Все ингредиенты сложите в заварник и залейте кипятком.
- Настаивайте, помешивая 5 минут.
- По желанию в чашку можно добавить лимон.
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