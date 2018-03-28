Черный чай с хурмой

Этот волшебный напиток не только порадует вас оригинальным вкусом, но и поможет укрепить иммунитет, защитит вас от простуды.

Польза хурмы:

Полезные свойства хурмы фрукта трудно перечесть, но все же попробуем.

Благодаря содержащимся в ней веществам, хурма

воздействует на микрофлору кишечника, оказывая скрепляющий эффект;

полезна при анемии;

оказывает тонизирующее и общеукрепляющее действие;

повышает работоспособность;

улучшает аппетит;

успокаивает нервную систему;

активно питает сердечную мышцу и укрепляет сердечно-сосудистую систему.

Ежедневное употребление спелой мякоти (в сезон) позволит восполнить дефицит органического йода.

Ингредиенты:

вода – 0,5 литра

черный чай – 2 ч. ложки

хурма – 1 шт.

корень имбиря – 2—3 см

куркума – 0,5 ч. ложки

молотая корица – 0,5 ч. ложки

свежесмолотый черный перец – на кончике ножа

Ингредиенты рассчитаны на 2 чашки чая.

Как приготовить чай с хурмой: