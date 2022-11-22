Рецепт салата на новогодний стол

Четыре вкуса

Ингредиенты

150 гр. вареной курицы

сметана

чернослив

2 вареных яйца

яблоко

лимонный сок

грецкие орехи

150 гр. сыра

Рецепт приготовления

Курицу мелко нарезаем, заправляем сметаной и перемешиваем.

Нарезаем чернослив, натираем яйца.

Яблоко чистим, натираем, отжимаем от сока и поливаем лимонным соком.

Несколько орехов откладываем для украшения, остальные мелко рубим.

Сыр натираем.

Ингредиенты выкладываем слоями в кольцо.

Снизу слой курицы, сверху чернослив, далее слой яиц, который мы подсаливаем и рисуем сеточку сметаны.

Далее слой яблок, слой орехов и сеточка из сметаны.

Сверху засыпаем сыром, накрываем пленкой и убираем в холодильник на 1-2 часа.

Украшаем орехами, клюквой и зеленью