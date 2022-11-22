Рецепт салата на новогодний стол

Ингредиенты
150 гр. вареной курицы
сметана
чернослив
2 вареных яйца
яблоко
лимонный сок
грецкие орехи
150 гр. сыра
Рецепт приготовления
Курицу мелко нарезаем, заправляем сметаной и перемешиваем.
Нарезаем чернослив, натираем яйца.
Яблоко чистим, натираем, отжимаем от сока и поливаем лимонным соком.
Несколько орехов откладываем для украшения, остальные мелко рубим.
Сыр натираем.
Ингредиенты выкладываем слоями в кольцо.
Снизу слой курицы, сверху чернослив, далее слой яиц, который мы подсаливаем и рисуем сеточку сметаны.
Далее слой яблок, слой орехов и сеточка из сметаны.
Сверху засыпаем сыром, накрываем пленкой и убираем в холодильник на 1-2 часа.
Украшаем орехами, клюквой и зеленью
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