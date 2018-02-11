Доброго дня, мои дорогие.

Сегодня хочу показать Вам как я готовлю вкусные вареники с яблоками.

Продукты:

мука 3 стакана

вода 3/4 стакана

яйца 2 шт.

свежие яблоки 800 г

сахар 1/2 стакана

корица по вкусу

Готовим:

Тесто замесите и раскатайте его в пласт. Пласт должен быть не очень тонким. Присыпьте сверху мукой, чтобы тесто не прилипало.

Яблоки почистите и порежьте соломкой. Посыпьте сахаром и дайте немного постоять. Когда стечет лишний сок, слейте его. Можете еще добавить и корицу, если любите.

Выложите начинку на кружочки из теста и крепите края. Варите вареники в подсоленной воде 1 минуту, когда они всплывут поварите еще немного и вынимайте.

Подавайте медом и можно кушать.