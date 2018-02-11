Доброго дня, мои дорогие.
Сегодня хочу показать Вам как я готовлю вкусные вареники с яблоками.
Продукты:
- мука 3 стакана
- вода 3/4 стакана
- яйца 2 шт.
- свежие яблоки 800 г
- сахар 1/2 стакана
- корица по вкусу
Готовим:
Тесто замесите и раскатайте его в пласт. Пласт должен быть не очень тонким. Присыпьте сверху мукой, чтобы тесто не прилипало.
Яблоки почистите и порежьте соломкой. Посыпьте сахаром и дайте немного постоять. Когда стечет лишний сок, слейте его. Можете еще добавить и корицу, если любите.
Выложите начинку на кружочки из теста и крепите края. Варите вареники в подсоленной воде 1 минуту, когда они всплывут поварите еще немного и вынимайте.
Подавайте медом и можно кушать.
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