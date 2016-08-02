Творог домашний из духовки- способ приготовления

Рецептов приготовления домашнего творога очень много.Сама всегда делаю на плите,обычным способом. А тут нашла такой рецепт творога,чтобы было легко,быстро,вкусно и чтобы не стоять над кастрюлей, как "на посту",шаг в сторону и нужно мыть плиту...")))

Нашла рецепт на кулинарном сайте у Вероники. Спасибо автору большое.

Есть вариант приготовления творога совсем простой - кефир замораживают,потом откидывают на марлю размораживаться ,получается творог. Но мне нравиться все же с термической обработкой.