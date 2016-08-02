Творог домашний из духовки- способ приготовления

Рецептов приготовления домашнего творога очень много.Сама всегда делаю на плите,обычным способом. А тут нашла такой рецепт творога,чтобы было легко,быстро,вкусно и чтобы не стоять над кастрюлей, как "на посту",шаг в сторону и нужно мыть плиту...")))
Нашла рецепт на кулинарном сайте у Вероники. Спасибо автору большое.
Есть вариант приготовления творога совсем простой - кефир замораживают,потом откидывают на марлю размораживаться ,получается творог. Но мне нравиться все же с термической обработкой.
Я делала из кефира 3,2% -800 гр и сметана 20%- 400 гр.
Еще можно сделать:
1 литр кефира + 0,5 сливок 10%
1 литр молока+ 05 кефира
если хотите получить обезжиренный творог, то использовать можно только кефир .
Смешиваем кефир и сметану
ставим в разогретую духовку 150 гр на 45 минут
Вынимаем и даем остаяться 10-15 минут
затем отбрасываем на марлю в 2 слоя и подвесить,чтобы стекла сыворотка.
Из моего количества продуктов получилось ~ 300 гр творога и 500 сыворотки
Попробуйте!
Делается быстро и получается очень нежный и вкусный творожок. И главное без всяких вредных добавок.
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