Четыре вкуса

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Творог домашний из духовки- способ приготовления

Рецептов приготовления домашнего творога очень много.Сама всегда делаю на плите,обычным способом. А тут нашла такой рецепт творога,чтобы было легко,быстро,вкусно и чтобы не стоять над кастрюлей, как "на посту",шаг в сторону и нужно мыть плиту...")))
Нашла рецепт на кулинарном сайте у Вероники. Спасибо автору большое.
Есть вариант приготовления творога совсем простой - кефир замораживают,потом откидывают на марлю размораживаться ,получается творог. Но мне нравиться все же с термической обработкой.

Рецептов приготовления домашнего творога очень много.Сама всегда делаю на плите,обычным способом. А тут нашла такой рецепт творога,чтобы было легко,быстро,вкусно и чтобы не стоять над кастрюлей, как "на посту",шаг в сторону и нужно мыть плиту..."))) Нашла рецепт на кулинарном сайте у Вероники. Спасибо автору большое. Есть вариант приготовления творога совсем простой - кефир замораживают,потом откидывают на марлю размораживаться ,получается творог. Но мне нравиться все же с термической обработкой. фото 1
2.

Я делала из кефира 3,2% -800 гр и сметана 20%- 400 гр.

Еще можно сделать:
1 литр кефира + 0,5 сливок 10%

1 литр молока+ 05 кефира

если хотите получить обезжиренный творог, то использовать можно только кефир .

Рецептов приготовления домашнего творога очень много.Сама всегда делаю на плите,обычным способом. А тут нашла такой рецепт творога,чтобы было легко,быстро,вкусно и чтобы не стоять над кастрюлей, как "на посту",шаг в сторону и нужно мыть плиту..."))) Нашла рецепт на кулинарном сайте у Вероники. Спасибо автору большое. Есть вариант приготовления творога совсем простой - кефир замораживают,потом откидывают на марлю размораживаться ,получается творог. Но мне нравиться все же с термической обработкой. фото 2
3.

Смешиваем кефир и сметану

Рецептов приготовления домашнего творога очень много.Сама всегда делаю на плите,обычным способом. А тут нашла такой рецепт творога,чтобы было легко,быстро,вкусно и чтобы не стоять над кастрюлей, как "на посту",шаг в сторону и нужно мыть плиту..."))) Нашла рецепт на кулинарном сайте у Вероники. Спасибо автору большое. Есть вариант приготовления творога совсем простой - кефир замораживают,потом откидывают на марлю размораживаться ,получается творог. Но мне нравиться все же с термической обработкой. фото 3
4.

ставим в разогретую духовку 150 гр на 45 минут

Рецептов приготовления домашнего творога очень много.Сама всегда делаю на плите,обычным способом. А тут нашла такой рецепт творога,чтобы было легко,быстро,вкусно и чтобы не стоять над кастрюлей, как "на посту",шаг в сторону и нужно мыть плиту..."))) Нашла рецепт на кулинарном сайте у Вероники. Спасибо автору большое. Есть вариант приготовления творога совсем простой - кефир замораживают,потом откидывают на марлю размораживаться ,получается творог. Но мне нравиться все же с термической обработкой. фото 4
5.

Вынимаем и даем остаяться 10-15 минут

Рецептов приготовления домашнего творога очень много.Сама всегда делаю на плите,обычным способом. А тут нашла такой рецепт творога,чтобы было легко,быстро,вкусно и чтобы не стоять над кастрюлей, как "на посту",шаг в сторону и нужно мыть плиту..."))) Нашла рецепт на кулинарном сайте у Вероники. Спасибо автору большое. Есть вариант приготовления творога совсем простой - кефир замораживают,потом откидывают на марлю размораживаться ,получается творог. Но мне нравиться все же с термической обработкой. фото 5
6.

затем отбрасываем на марлю в 2 слоя и подвесить,чтобы стекла сыворотка.

Рецептов приготовления домашнего творога очень много.Сама всегда делаю на плите,обычным способом. А тут нашла такой рецепт творога,чтобы было легко,быстро,вкусно и чтобы не стоять над кастрюлей, как "на посту",шаг в сторону и нужно мыть плиту..."))) Нашла рецепт на кулинарном сайте у Вероники. Спасибо автору большое. Есть вариант приготовления творога совсем простой - кефир замораживают,потом откидывают на марлю размораживаться ,получается творог. Но мне нравиться все же с термической обработкой. фото 6
7.

Из моего количества продуктов получилось ~ 300 гр творога и 500 сыворотки

Рецептов приготовления домашнего творога очень много.Сама всегда делаю на плите,обычным способом. А тут нашла такой рецепт творога,чтобы было легко,быстро,вкусно и чтобы не стоять над кастрюлей, как "на посту",шаг в сторону и нужно мыть плиту..."))) Нашла рецепт на кулинарном сайте у Вероники. Спасибо автору большое. Есть вариант приготовления творога совсем простой - кефир замораживают,потом откидывают на марлю размораживаться ,получается творог. Но мне нравиться все же с термической обработкой. фото 7
8.

Попробуйте!
Делается быстро и получается очень нежный и вкусный творожок. И главное без всяких вредных добавок.

Рецептов приготовления домашнего творога очень много.Сама всегда делаю на плите,обычным способом. А тут нашла такой рецепт творога,чтобы было легко,быстро,вкусно и чтобы не стоять над кастрюлей, как "на посту",шаг в сторону и нужно мыть плиту..."))) Нашла рецепт на кулинарном сайте у Вероники. Спасибо автору большое. Есть вариант приготовления творога совсем простой - кефир замораживают,потом откидывают на марлю размораживаться ,получается творог. Но мне нравиться все же с термической обработкой. фото 8
кухонные хитростиДавайте попробуемтворог собственного производствасоветыхозяйке на заметку
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