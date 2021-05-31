Четыре вкуса

307 239 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Алексей
    Тонкости маринада...
  • Andrei Klevko
    Выглядит вкусноЗакуска «Ленивая ...
  • Andrei Klevko
    Выглядит вкусноТворожный сыр «Хо...

Свиные рёбрышки в карамельной глазури с дымком

Фото к рецепту: Свиные рёбрышки в карамельной глазури с дымком

Ингредиенты

  • свиные рёбрышки - 1 кг.
  • сахар - 1 ч.л.
  • чёрный перец молотый – ½ ч.л.
  • чеснок – 2 ч.л.
  • имбирь – 1 ч.л.
  • майоран – 1 ч.л.
  • соль -1 ч.л.
  • для глазури:
  • растительное масло - 5 ст.л.
  • мёд - 1 ст.л.
  • красный жгучий перец 1 ч.л.
  • сухой лук (можно не класть) 1 ч.л.
  • томатная паста - 1 ч.л.
  • паприка – 1 ч.л.
  • соевый соус - 1 ст.л.

Рецепт приготовления

Рёбра промойте, с рёбер снимите плёнку и разделите ленту на 2 равные части.

Для маринада:

В растительное масло добавьте сахар, перец, чеснок, имбирь, майоран, соль.

Хорошо перемешайте.

Поставьте в холодильник на 10-15 часов.

На следующий день достаньте рёбра из холодильника и промойте в проточной воде.

Проветрите в течении 1 часа при температуре 45С.

Лучше всего это делать в коптильной камере. После прокоптите при этой же т6емпература 15-20 минут

После чего при 100-120С сделать варку один час.

Для глазури:

В растительное масло добавьте жидкий мёд, соевый соус, красный жгучий перец молотый, лук сухой, томатную пасту и паприку.

Перемешайте и смажьте рёбрышки со стороны мяса, поставьте  в камеру для обжарки при 100-120С на 50-60 минут.

Кушать подано!

Видео рецепт

Ссылка на первоисточник
мясообедрецептыприготовлениеужинедаготовить простовыпечкавкусноготовитькулинария
Обсудить

Картина дня

наверх