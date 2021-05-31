Свиные рёбрышки в карамельной глазури с дымком

Рецепт приготовления

Рёбра промойте, с рёбер снимите плёнку и разделите ленту на 2 равные части.

Для маринада:

В растительное масло добавьте сахар, перец, чеснок, имбирь, майоран, соль.

Хорошо перемешайте.

Поставьте в холодильник на 10-15 часов.

На следующий день достаньте рёбра из холодильника и промойте в проточной воде.

Проветрите в течении 1 часа при температуре 45С.

Лучше всего это делать в коптильной камере. После прокоптите при этой же т6емпература 15-20 минут

После чего при 100-120С сделать варку один час.

Для глазури:

В растительное масло добавьте жидкий мёд, соевый соус, красный жгучий перец молотый, лук сухой, томатную пасту и паприку.

Перемешайте и смажьте рёбрышки со стороны мяса, поставьте в камеру для обжарки при 100-120С на 50-60 минут.

Кушать подано!