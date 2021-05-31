Свиные рёбрышки в карамельной глазури с дымком

Ингредиенты
- свиные рёбрышки - 1 кг.
- сахар - 1 ч.л.
- чёрный перец молотый – ½ ч.л.
- чеснок – 2 ч.л.
- имбирь – 1 ч.л.
- майоран – 1 ч.л.
- соль -1 ч.л.
- для глазури:
- растительное масло - 5 ст.л.
- мёд - 1 ст.л.
- красный жгучий перец 1 ч.л.
- сухой лук (можно не класть) 1 ч.л.
- томатная паста - 1 ч.л.
- паприка – 1 ч.л.
- соевый соус - 1 ст.л.
Рецепт приготовления
Рёбра промойте, с рёбер снимите плёнку и разделите ленту на 2 равные части.
Для маринада:
В растительное масло добавьте сахар, перец, чеснок, имбирь, майоран, соль.
Хорошо перемешайте.
Поставьте в холодильник на 10-15 часов.
На следующий день достаньте рёбра из холодильника и промойте в проточной воде.
Проветрите в течении 1 часа при температуре 45С.
Лучше всего это делать в коптильной камере. После прокоптите при этой же т6емпература 15-20 минут
После чего при 100-120С сделать варку один час.
Для глазури:
В растительное масло добавьте жидкий мёд, соевый соус, красный жгучий перец молотый, лук сухой, томатную пасту и паприку.
Перемешайте и смажьте рёбрышки со стороны мяса, поставьте в камеру для обжарки при 100-120С на 50-60 минут.
Кушать подано!
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