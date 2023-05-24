Готовим горшочки с куриной печенью и овощами

Ингредиенты
- картофель - 6 шт.
- куриная печень -500 г
- лук репчатый -2 шт.
- масло подсолнечное рафинированное 4 ст.л.
- морковь -1 шт.
- перец сладкий (болгарский) -2 шт.
- перец чёрный молотый -4 щепотка
- сметана -6 ст.л.
- соль -4 щепотка
Рецепт приготовления
1. Овощи хорошо помыть, морковь натереть на крупной тёрке, лук порезать тонкими полукольцами, сладкий перец нарезать соломкой.
2. Картофель очистить и порезать кубиками.
3. Куриную печень помыть и порезать на небольшие куски.
4. На дно каждого горшочка влить по 1-2 столовой ложке растительного масла, а затем добавить по щепотке лука, моркови и сладкого перца.
5. Затем выложить немного печени и добавить соль и чёрный молотый перец.
6. Следующим слоем идёт картофель.
7. Затем овощи — лук, морковь и сладкий перец, и печень, которую опять немного посолить и поперчить.
8. Сверху добавить 1-2 столовые ложки сметаны.
9. Закрыть горшочки крышками и поставить выпекаться в разогретую до 180 °С духовку на 50 минут. Затем проверить на готовность — если картофель легко прокалывается ножом, значит блюдо готово.
Кушать подано!
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