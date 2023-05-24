Готовим горшочки с куриной печенью и овощами

1. Овощи хорошо помыть, морковь натереть на крупной тёрке, лук порезать тонкими полукольцами, сладкий перец нарезать соломкой.

2. Картофель очистить и порезать кубиками.

3. Куриную печень помыть и порезать на небольшие куски.

4. На дно каждого горшочка влить по 1-2 столовой ложке растительного масла, а затем добавить по щепотке лука, моркови и сладкого перца.

5. Затем выложить немного печени и добавить соль и чёрный молотый перец.

6. Следующим слоем идёт картофель.

7. Затем овощи — лук, морковь и сладкий перец, и печень, которую опять немного посолить и поперчить.

8. Сверху добавить 1-2 столовые ложки сметаны.

9. Закрыть горшочки крышками и поставить выпекаться в разогретую до 180 °С духовку на 50 минут. Затем проверить на готовность — если картофель легко прокалывается ножом, значит блюдо готово.

Кушать подано!