Очень нежный пирог с бананами

Невероятно вкусно!
Ингредиенты:
- Для теста: 200 гр. муки,
- 1 яйцо,
- 1 ст.л. сахара,
- 1 ч.л. разрыхлителя,
- 100 гр. сливочного масла.
- Для заливки: 200 гр. сметаны,
- 1 яйцо,
- 2 ст.л. муки,
- 100 гр. сахара.
- Кроме этого — 2 банана.
Приготовление:
Невероятно вкусный и нежный получается этот пирог с бананами.
Как всегда готовится очень быстро. Люблю такие рецепты
Вечером, когда собирается вся наша семья, все удивляются очередной выпечке. А ведь на самом деле времени это долго не занимает.
А тем более, когда бананы залежались и их уже не едят, отдавая предпочтение сезонным фруктам.
Готовим быстро-быстро пирог с бананами:
1. Сахар взбиваем с яйцом.
2. Добавляем разрыхлитель и размягченное сливочное масло.
3. Всыпаем муку и хорошо размешиваем. Получается вот такой ком теста.
4. Бананы режем колечками.
5. Готовим заливку: яйцо взбиваем с сахаром, сметаной и мукой.
6. На дно смазанной формы распределяем тесто, формируя бортики.
Выкладываем на тесто кружочки бананов.
Следом выливаем яично-сметанную смесь.
7. Ставим в разогретую до 180 градусов духовку на 20 минут.
Вот такая красота получилась. Вкуснейший пирог с бананами готов!
Приятного аппетита!
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