Очень нежный пирог с бананами

Ингредиенты:

Для теста: 200 гр. муки,

1 яйцо,

1 ст.л. сахара,

1 ч.л. разрыхлителя,

100 гр. сливочного масла.

Для заливки: 200 гр. сметаны,

1 яйцо,

2 ст.л. муки,

100 гр. сахара.

Кроме этого — 2 банана.

Приготовление:

Невероятно вкусный и нежный получается этот пирог с бананами.

Как всегда готовится очень быстро. Люблю такие рецепты

Вечером, когда собирается вся наша семья, все удивляются очередной выпечке. А ведь на самом деле времени это долго не занимает.

А тем более, когда бананы залежались и их уже не едят, отдавая предпочтение сезонным фруктам.

Готовим быстро-быстро пирог с бананами:

1. Сахар взбиваем с яйцом.

2. Добавляем разрыхлитель и размягченное сливочное масло.

3. Всыпаем муку и хорошо размешиваем. Получается вот такой ком теста.

4. Бананы режем колечками.

5. Готовим заливку: яйцо взбиваем с сахаром, сметаной и мукой.

6. На дно смазанной формы распределяем тесто, формируя бортики.

Выкладываем на тесто кружочки бананов.

Следом выливаем яично-сметанную смесь.

7. Ставим в разогретую до 180 градусов духовку на 20 минут.

Вот такая красота получилась. Вкуснейший пирог с бананами готов!

Приятного аппетита!